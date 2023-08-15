لجنة الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء انتخابات محلية في غزة وفتح تؤكد جاهزيتها للمشاركة

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، جاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، حال صدور قرار بإجرائها، وذلك عقب صدور توافق من فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمعية على ضرورة إجرائها في القطاع، الخاضع لحكم حركة حماس، بعد 18 سنة من الغياب، كما أعلنت حركة فتح جاهزيتها لتلك الانتخابات حال عقدت.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب إنها تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، معلنة جاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات حال إصدار مجلس الوزراء قراراً يحدد موعدها.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية القانونية للدعوة إليها طبقاً لقانون الانتخابات المحلية.

وكان المشاركون في مؤتمر دعت له حركة حماس في مدينة غزة، وحضرته فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمعية، أكدوا على ضرورة إجراء انتخابات للسلطات المحلية “البلديات”، على أن تكون تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وفي السياق أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، المكلفة من حركة حماس، جاهزيتها واستعدادها التام لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

كما أعلنت حركة فتح الخصم السياسي الرئيس لحركة حماس في غزة، جاهزيتها للانتخابات فوراً، أسوة بالانتخابات التي تجرى بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الحركة منذر الحايك، “إن الانتخابات المحلية ضرورة ملحة للتغير في المؤسسات الخدماتية للسلطة الوطنية وصولا للانتخابات العامة”، مضيفاً أنه من الممكن أن تجرى قريباً في القدس وكل أراضي دولة فلسطين.