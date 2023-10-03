لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ تحجب 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن السيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، أنه سيوقف 235 مليون دولار من التمويل العسكري الأمريكي لمصر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أُجبر الرئيس السابق للجنة، السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجرسي) على التنحي من منصبه القيادي بعد توجيه الاتهام إليه في محكمة اتحادية في نيويورك، حيث يُزعم أنه تلقى رشاوي مقابل استخدام موقفه لمساعدة الحكومة المصرية.

وقال كاردين إنه مارس سلطته في تعليق التمويل العسكري لمصر حتى تتخذ القاهرة خطوات ذات معنى لتحسين ظروف حقوق الإنسان في البلاد.

وقال كاردين في بيان: “لقد أوضح الكونغرس من خلال القانون، أن سجل الحكومة المصرية في مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون يجب أن يتحسن إذا أردنا أن تستمر علاقتنا الثنائية”.

وأوضح كاردين أن الولايات المتحدة ومصر تشتركان في مصالح استراتيجية طويلة الأمد وأن استقرار البلاد مهم لمصالح الأمن القومي الأمريكي، لكن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان يجب أن يكون أيضًا أولوية.

ودعا كاردين مصر إلى المضي قدمًا في إصلاح وتحسين ممارسات الحبس الاحتياطي، وتسريع عملية العفو والإفراج عن السجناء السياسيين، بما في ذلك الآلاف المسجونين بسبب تعبيرهم وتكوين الجمعيات، وتوفير مساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدافعين عن المجتمع المدني، والسياسيين. المعارضة والإعلام المستقل في مصر

وقال: “سيظل حجزي للأموال الحالية قائما حتى يتم إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان”.

خطوة كاردين تضعه في صراع مع إدارة الرئيس جو بايدن، التي أصدرت تنازلاً لتسليم 235 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، قائلة إن ذلك ضروري للأمن القومي. وحجبت الإدارة مبلغ 85 مليون دولار للتعبير عن مخاوفها بشأن حقوق الإنسان.