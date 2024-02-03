لجنة بمجلس النواب الأمريكي توصي بمساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار

واشنطن: تم الكشف في مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في إطار حربها على غزة.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن المجلس بكامل هيئته قد يصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون التمويل الذي طرحته لجنة المخصصات بالمجلس.
وكان المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، ولكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استقطاع جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
ورفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا الشرط، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية من شأنها أن تساعد إسرائيل، إضافة إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة أيضا مقترحات لتعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
ويتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطوات لبدء مناقشة مشروع القانون متعدد الجوانب هذا الأسبوع على أن يكون التصويت الإجرائي الأول في موعد أقصاه يوم الأربعاء.
(رويترز)
هكذا لكي نفهم جيدا مسرحية ’’ الاجراءات ’’ التي اعلنت عنها الولايات المتحدة ضد المستوطنيين واعلانها عن عدم رضاها عن سلوك جيش الاحتلال في الضفة وغزة مؤخرا بعد انعقاد جلسة محكمة العدل العليا,,, الولايات المتحدة تتشارك مع الكيان في الابادة، وخلق تبريرات قانونية ودبلوماسية للقفز على القانون الدولي ببراشوتات البروبوجندا الزائفة,, فالمعركة هي معركة الولايات المتحدة في غزة من اجل تدعيم الردع الامريكي في الوطن العربي قبل ردع الكيان,, لا ننسى ان من يتحكم بسدة الحكم في الولايات المتحدة هم الانجيليون الصهاينة المتطرفون وعلى رأسهم بايدن نفسه,,,
إستمروا فى إفقار شعبكم فى سبيل دعم الصهاينة . واستمروا فى زيادة الضرايب على شعبكم . فأنتم تكذبوا فلا تريدوا أن تقف الحرب. أنتم من يغذي النار بالوقود سواء بتزويدهم بالسلاح او بالمال. والعروبه بالطعام والشراب . اللهم أنزل على الضلمة ما يستحقوا.