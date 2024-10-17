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لجنة تحقيق أمريكية توصي بـ”إصلاحات جذرية” لجهاز الخدمة السرية بعد محاولة اغتيال ترامب

17 - أكتوبر - 2024

محاولة اغتيال ترامب

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واشنطن: قالت لجنة مستقلة تحقق في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا إن جهاز الخدمة السرية بحاجة إلى “إصلاحات جذرية”، محذرا من أن “حادثة أخرى مثل حادثة بلدة بتلر يمكن أن تحدث مرة أخرى” إذا لم تطرأ تغييرات كبيرة على كيفية حماية المرشحين.
وانتقد تقرير اللجنة جهاز الخدمة السرية بسبب ضعف الاتصالات في ذلك اليوم وفشلها في تأمين المبنى الذي أطلق فيه المسلح رصاصاته. كما وجد المزيد من القضايا النظامية في الجهاز مثل الفشل في فهم المخاطر الفريدة التي تواجه ترامب وثقافة القيام “بالمزيد بموارد أقل”.
وأوصى التقرير المكون من 52 صفحة الذي صدر يوم الخميس بجلب قيادة خارجية جديدة وإعادة التركيز على مهمة الحماية التي تقوم بها الخدمة السرية.
وكتب معدو التقرير إلى أليخاندرو مايوركاس من وزارة الأمن الداخلي، الوكالة الأم للخدمة السرية، في رسالة مرفقة بتقريرهم: “تحتاج الخدمة السرية كوكالة إلى إصلاحات جذرية لتنفيذ مهمتها. بدون هذا الإصلاح، تعتقد اللجنة المستقلة أن حادثة أخرى مثل حادثة بتلر يمكن أن تحدث مرة أخرى“.
(أ ب)- (د ب أ)

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