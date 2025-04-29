لجنة تحكيم دولية الطابع لمهرجان كان.. وليلى السليماني بين أعضائها

باريس: تتميّز تشكيلة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي التي أعلنها المنظمون الاثنين بطابعها الدولي، إذ تضمّ إلى جانب رئيستها النجمة الفرنسية جولييت بينوش، مجموعة متعددة الجنسية، من أبرز وجوهها الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار هالي بيري والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى السليماني والمخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغ سو.

وتضم اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء خمس نساء وأربعة رجال، وتشمل أيضا ممثلين آخرين هما الإيطالية ألبا رورواشر “تري بياني” والأمريكي جيريمي سترونغ “ذي أبرنتيس”، ومخرجين هم الهندية بايال كاباديا الفائزة بالجائزة الكبرى العام الماضي عن فيلم “أول وي إيمادجين آز لايت”، والمكسيكي كارلوس ريغاداس، وديودو حمادي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيختار هؤلاء الفيلم الذي سيُمنح في 24 ايار/ مايو المقبل السعفة الذهبية للدورة الثامنة والسبعين (13-24 أيار/ مايو) خلفا لـ”أنورا”، وتلك التي ستحصل على جوائز التمثيل والإخراج والسيناريو، من بين الأعمال الـ21 المدرجة في المسابقة.

ومن بين هذه الأفلام أعمال مخرجين يشاركون بانتظام في مهرجان كان، كالبلجيكيين جان بيار ولوك داردين اللذين يسعيان من خلال شريطهما “جون مير” إلى الفوز بالسعفة الذهبية للمرة الثالثة، والإيراني جعفر بناهي، والفرنسية جوليا دوكورناو التي تعود بفيلم “ألفا”، بعد أربع سنوات من تتويجها عن “تيتان”.

ويخوض السباق إلى لقب مهرجان كان أيضا فيلم “نوفيل فاغ” الذي أخرجه ريتشارد لينكليتر ويتناول عملية إنتاج فيلم “آ بو دو سوفل” للمخرج الراحل جان لوك غودار، والسويدي المصري طارق صالح الذي تترقب الأوساط السينمائية جديده بعد نجاح فيلمه “ولد من الجنة”.

تكريم نيكول كيدمان

وتضمّ لجنة التحكيم تاليا أسماء كبيرة، إذ أن في رصيد رئيستها بينوش جوائز أوسكار وسيزار وأفضل ممثلة في مهرجان كان، وسوى ذلك، في حين أن هالي بيري التي ستكون إلى جانبها، كانت أول ممثلة أمريكية سوداء تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم “مناسترز بول” عام 2002.

وانتقلت الممثلة التي اشتهرت بأدوارها في الأفلام الجماهيرية ذات الموازنات الكبيرة على غرار “إكس-من” و”كات وومان” إلى الإخراج عام 2020 بفيلمها الأول “بروزد”.

أما المخرج هونغ سانغ سو، فسبق أن أُدرجت أربعة من أفلامه في مسابقة مهرجان كان، بما في ذلك “وومان إذ ذي فيوتشر أوف مان” عام 2004 و”ذي داي آفتر” عام 2017.

وتُعّدّ الروائية ليلى السليماني التي تحقق كتبها مبيعات عالية، العضو الوحيد في لجنة التحكيم الذي لا يرتبط بشكل مباشر بالفن السابع، مع أن فيلما سينمائيا اقتُبِس من روايتها “شانسون دوس” الفائزة بجائزة غونكور العريقة في فرنسا عام 2016.

وترأست لجنة التحكيم في العام الماضي مخرجة فيلم “باربي” الأمريكية غريتا غيرويغ وضمت اللجنة الممثل الفرنسي عمر سي والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

بالإضافة إلى جائزة السعفة الذهبية والجوائز المقدمة في الأقسام الرسمية الأخرى “نظرة ما” و”الكاميرا الذهبية”، سيكرم مهرجان كان السينمائي هذه السنة مجددا أسماء كبيرة في الفن السابع.

وستحصل الممثلة والمنتجة نيكول كيدمان “آيز وايد شات” و”دوغفيل” وسواهما على جائزة “ويمن إن موشن” المخصصة لشخصيات “تُعزز مكانة المرأة في السينما والمجتمع”، على ما أعلن المنظمون الاثنين.

ولاحظ المفوض العام للمهرجان تييري فريمو في بيان أن كيدمان “جسّدت دورا بعد دور، نساءً يتحررن من قيودهن”.

وفي مطلع شهر نيسان/ أبريل، أعلن مهرجان كان منح الممثل الأمريكي الكبير روبرت دي نيرو سعفة ذهبية فخرية خلال مراسم افتتاح دورته الثامنة والسبعين.

(أ ف ب)