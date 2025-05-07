لجنة «حق الناس»: قانون الإيجار القديم مخطط مشبوه لتشريد ملايين المصريين

القاهرة ـ «القدس العربي»: بمشاركة المئات من المستأجرين وعدد من النواب، عقدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية «حق الناس»، مؤتمرا في مقر حزب الكرامة، ناقش آثار قانون «الإيجار القديم» المقدم من الحكومة، حيث اعتبر المجتمعون أن القانون مخطط مشبوه لتشريد ملايين المصريين، ويضرب السلم المجتمعي.

تصعيد غير مبرر

وقال المحامي أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجارات الجديد الذي تقدمت به الحكومة يمثل تصعيدا غير مبرر في قيمة الإيجار، يفوق حتى مطالب الملاك أنفسهم، لافتا إلى أن رابطة الملاك طالبت سابقا برفع القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف، لكن المشروع الحكومي يسعى لزيادتها إلى 20 ضعفا، ما يضعف فرص التوافق المجتمعي ويفتح الباب لأزمة اجتماعية كبيرة.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر، الذي عقد مساء الثلاثاء، أنه طالب رئيس الوزراء بتحويل المسؤولين عن إعداد هذا المشروع للتحقيق، بسبب ما وصفها بـ«المبالغة في الصياغة والانحياز لرأس المال»، مؤكدأ أن القانون بصيغته الحالية لا يخدم إلا فئة محدودة من أصحاب رؤوس الأموال.

وتساءل عن أهداف الخطة الاستثمارية للدولة في مناطق مثل وسط البلد في القاهرة والإسكندرية، قائلاً: هل الدولة تستثمر لصالح أبناء هذا الوطن من المستأجرين الذين عمّروا هذه المناطق، أم لصالح حفنة من رجال المال؟.

20 مليون مواطن

ولفت المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إلى أن تمرير القانون في صورته الحالية يعني طرد وتشريد نحو 20 مليون مواطن، رافضا بشكل قاطع دمج النشاط التجاري مع السكني في قانون واحد، لافتا إلى أن كلا منهما له طبيعة قانونية واقتصادية مختلفة.

وطرح مبادرة للخروج من الأزمة، تقوم على تمليك الوحدات للمستأجرين بمقدم وتقسيط باقي المبلغ على 20 عامًا، معتبرًا أن هذا الحل يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، ويحافظ على السلم الاجتماعي.

وأكد أن الدولة كانت تمتلك سابقًا لجنة لتقييم الأراضي والمباني، وأن الملاك حصلوا بالفعل على قيمة العقارات خلال أول 10 سنوات من الإيجار، كما استفادوا من المقدم والخلو والدعم الحكومي في مواد البناء، بينما المستأجر هو الذي عمر العقار ورفع من قيمة المنطقة السكنية. وشدد على أن إعادة النظر في العلاقة الإيجارية يجب أن تتم بما يحفظ حقوق الطرفين دون انحياز أو تهديد للاستقرار المجتمعي.

وأكدت الجبهة في بيان ختامي للمؤتمر، أن القانون أثار رفضا مجتمعيا واسعا في ضوء تبنيه بالكامل لمطالب بعض الملاك والملاك الجدد، وإهداره لكافة الحقوق المشروعة لثلاثة ملايين مستأجر سكني وتجاري يمثلون ما لا يقل عن 15 مليون ساكن ومشتغل في الأماكن التجارية، بما يهدد السلم الاجتماعي في البلاد، ويهدد بتشديد الملايين في الشوارع، واحداث تضخم جامح بانفلات الإيجارات، وفوضى اقتصادية بإغلاق حوالي مليون منشأة اقتصادية في وقت متزامن.

عقدت مؤتمرا بمشاركة مئات المتضررين ونواب… واعتبرت أنه يضرب السلم المجتمعي

ولفتت إلى أن السياسات الحكومية العشوائية أدت إلى انشاء 12 مليون شقة غير مسكونة ومغلقة، وأن الشقق المغلقة بالإيجار القديم لا تزيد عن 450 ألفا، وأن مشكلة السكن في مصر لا تكمن في الإيجار القديم الذى يستر ثلاثة ملايين أسرة تريد الحكومة تشريدها.

تعتيم وتضليل

وانتهت المناقشات في المؤتمر إلى التأكيد على رفض أسلوب الحكومة في التعامل مع القضية، حيث لجأت إلى التعتيم على مشروعها، وتضليل المجتمع حول نواياها، ولم تلتزم بإجراء أي حوار مجتمعي حول القضية قبل التقدم بمشروع قانون غير مدروس ومرفوض كونه متعارضا مع أحكام الدستورية العليا، ويتبنى مطالب طرف واحد هو الملاك، ويهدد حقوق ملايين المستأجرين، ويشردهم، وذلك كله يهدد على نحو خطير السلم الاجتماعي للبلاد.

وأكد المؤتمر رفض ما ورد في المشروع من نصوص حول ما تسمى فترة انتقالية، وحول إنهاء العقود الحالية بعد خمس سنوات، موضحا أن مشروع القانون يمثل انتهاكا جسيما لحقوق المستأجرين وللدستور والقانون.

وتناول كيف قررت المحكمة الدستورية بوضوح في جميع أحكامها وخاصة الحكمين الصادرين عام 2002 و2011 امتداد العقود الحالية لجيل واحد من الزوجة والأبوين والأبناء المقيمين مع المستأجر الأصلي، وبذلك أصبح هذا الامتداد ملزما لكافة مؤسسات الدولة.

زيادات جائرة

وأعلن المشاركون رفضهم لما ورد في مشروع الحكومة من زيادات جائرة في قيمة الأجرة لعشرين ضعفا للسكنى بما لا يقل عن ألف جنيه، وخمسة أضعاف للتجاري، وأكدوا أن هذه الزيادات الجائرة وتتعارض هي الأخرى مع حكم الدستورية الذي نص فقط على عدم دستورية لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1971.

وزاد البيان: هذا لا ينطبق على كافة الشقق والأماكن التي لم تخضع للجان تحديد الأجرة، وما ورد في ذلك الحكم من توصية للمشرع وليس حكما، بمعالجة مسألة ثبات قيمة الأجرة، فإننا نحذر من انفراد طرف واحد بتحديد تلك الزيادة، وأن تتم على ضوء التوازن وبشكل غير مغالى فيه، وهو الأمر الذي انتهكه مشروع الحكومة بالنص على زيادات جائرة وجزافية يمكن أن تصل بقيمة الإيجار في وحدات كثيرة لفوق 6 آلاف جنيه ما يتجاوز حتى قيمة السوق.

وأكد البيان أن كل ما تطرحه الحكومة من حلول بديلة للمستأجرين بعد طردهم من مساكنهم أو محلاتهم ما هو إلا خداع وأفكار مرفوضة، وأنه من غير المقبول إطلاقا تهجير وتشريد ملايين المستأجرين إلى مناطق أو مدن بعيدة وتحميلهم مقدمات وأقساط باهظة لا يمتلكونها والنسبة الكبيرة منهم رجالا ونساء وأرامل يعيشون على معاشات زهيدة لا تكفي تكاليف الأدوية والعلاج، وهي المعاشات التي لا يزال حدها الأدنى 1300 جنيه.

وانتقد البيان تجاهل الحكومة وبشكل يثير السخرية حقيقة أن المستأجرين في غالبيتهم، سكني وتجاري، سبق لهم دفع خلوات كبيرة لا تقل عن نصف قيمة تكلفة الوحدة المستأجرة، وأن الملاك حصلوا على مواد بناء مدعمة من الدولة، أي من مال الشعب، مقابل التعهد بإتاحة هذه الوحدات للتأجير بالشروط المعمول بها وقتها.

وتابع : إذا أرادت الحكومة اليوم إخلاء المستأجر، فإن عليها رد قيمة الخلو الذي دفع مقوما بأسعار الذهب في ذلك الزمن، واستعادة دعم مواد البناء التي قدمتها الدولة مقومة أيضا بسعر الذهب اليوم.

وأكد المشاركون في المؤتمر تمسكهم باستمرار سريان العقود الراهنة حتى وفاة الجيل الأول، وبالتالي رفض أي فترة انتقالية، ورفض الزيادات العشوائية للإيجار، التي تعني الطرد من الباب الخلفي، ورفض فكرة تحرير العلاقة الايجارية أو التحول لما تسمى القيمة السوقية لأن هذا يعنى أيضا إنهاء مستترا للعقود.

كما أكدوا تمسكهم بزيادات مقننة معتدلة ومتوازنة للإيجار ويكون القياس الصحيح هنا هو قياس نسب الزيادة في الإيجار السكنى بنسب الزيادات التي اتبعت مع الإيجار التجاري في عام 1997.

وأعلنوا رفضهم الحد الأدنى الذي أقره مشروع القانون بألف جنيه، وقالوا إنه من غير المعقول أن يصل إيجار غرفة أو محل في حارة شعبية لهذا الرقم.

وفوض المشاركون في المؤتمر المحامي أيمن عصام مستشار رابطة المستأجرين، والدكتور زهدي الشامي القيادي في حزب التحالف الشعبي، في تنظيم مشاركة المستأجرين في الحوار المجتمعي.

وختم البيان بأن هذا المخطط المشبوه لتشريد ملايين المصريين هو الذي يضرب السلم المجتمعي ويثير الفتنة في البلاد، ويلقي بالملايين من المنازل إلى الشوارع، مؤكدين أنهم إما سيتصدون له بكل السبل المشروعة، وأنه لن يمر وسيسقطه الشعب.

يأتي ذلك في وقت تواصل لجنة الإسكان في مجلس النواب عقد جلساتها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتواجه المادة الخامسة من مشروع القانون رفضا واسعا، حيث نصت على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وحسب ممثل الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، عبد الحميد شرف الدين، فإن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، يبلغ 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت إعلانا بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، والمعروف بقانون الإيجار القديم.

وبيّنت أن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، كمهلة زمنية لتعديل القانون ووضع بدائل تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنهي الوضع القائم، وتنتهي دورة الانعقاد في أغسطس/ آب المقبل.