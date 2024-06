لجنة حماية الصحافيين: مقتل 53 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام في الحرب بين إسرائيل وحماس- (تغريدة)

باريس: قُتل 53 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لإحصاء للجنة حماية الصحافيين نشر الثلاثاء.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن هذه الحصيلة تشمل 46 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين وثلاثة لبنانيين قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

53 journalists and media workers were killed since October 7 in #Gaza, #Israel, and #Lebanon. They were not numbers.

Know more about their stories in @pressfreedom‘s documentation:https://t.co/lNtZEQgcEv

— CPJ MENA (@CPJMENA) November 21, 2023