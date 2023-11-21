لجنة حماية الصحافيين: مقتل 53 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام في الحرب بين إسرائيل وحماس- (تغريدة)

باريس: قُتل 53 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لإحصاء للجنة حماية الصحافيين نشر الثلاثاء.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن هذه الحصيلة تشمل 46 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين وثلاثة لبنانيين قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

53 journalists and media workers were killed since October 7 in #Gaza, #Israel, and #Lebanon. They were not numbers. Know more about their stories in @pressfreedom‘s documentation:https://t.co/lNtZEQgcEv — CPJ MENA (@CPJMENA) November 21, 2023

وآخر الضحايا صحافيان من قناة الميادين اللبنانية، استُشهدا في قصف اسرائيلي على جنوب لبنان الثلاثاء، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

وقالت لجنة حماية الصحافيين إن 11 صحافيا أصيبوا بجروح وفقد ثلاثة منذ بداية الحرب وتم اعتقال 18 صحافيا.

واضافت المنظمة غير الحكومية على موقعها الإلكتروني “يواجه الصحافيون في غزة مخاطر كبيرة خلال محاولتهم تغطية النزاع أثناء الهجوم البري الإسرائيلي بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة وخلل الاتصالات ونقص الإمدادات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع”.

وتحتدم المعارك في غزة منذ أن قتل مسلحون من حماس نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين في هجوم عبر الحدود في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وردا على ذلك، تشن إسرائيل حملة قصف متواصلة وهجوما بريا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

ووفقا للحكومة الفلسطينية في غزة، فقد أدى الهجوم الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 13300 شخص بينهم آلاف الأطفال.

(أ ف ب)