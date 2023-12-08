لجنة دولية تدعو إسرائيل لإطلاق سراح الصحافي ضياء الكحلوت- (فيديو وتدوينة)

بيروت: دعت “لجنة حماية الصحافيين”، الجمعة، إلى إطلاق سراح الصحافي الفلسطيني ضياء الكحلوت، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وذكرت اللجنة، (غير حكومية) مقرها الولايات المتحدة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أمس الخميس مراسل ومدير مكتب صحيفة “العربي الجديد” الكحلوت وعددا من أفراد عائلته، بعد تجريدهم من ملابسهم وضربهم.

ونقل البيان عن شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة: “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باعتقال الصحافي الكحلوت مع أفراد عائلته في شمال غزة”.

وأضاف منصور: “يجب على الجيش الإسرائيلي الكشف عن مكان الكحلوت وإطلاق سراحه فوراً، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل سلامة جميع الصحافيين الذين يغطون الحرب، وعائلاتهم”.

#Gaza: The Committee to Protect Journalists @pressfreedom is alarmed by reports that #Israeli authorities arrested @alaraby_ar journalist Diaa Al-Kahlout in Gaza along with members of his family, and calls for his immediate release.https://t.co/1TgRgwDLlJ — CPJ MENA (@CPJMENA) December 7, 2023

يشار إلى أن “العربي الجديد” أعلنت “اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مراسلها ومدير مكتبها في غزة ضياء الكحلوت من شارع السوق في بيت لاهيا، مع مجموعة من أشقائه وأقاربه وغيرهم من المدنيين”.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات من الغزيّين وبينهم مراسل "العربي الجديد" #ضياء_الكحلوت. وتعمّد الاحتلال إجبار الغزيين على خلع ثيابهم وتفتيشهم وإذلالهم عند اعتقالهم قبل أن يتجه بهم إلى جهة مجهولة، وفق ما روى لنا الأهالي. pic.twitter.com/UWjK61a55K — العربي الجديد (@alaraby_ar) December 7, 2023

وقالت الصحيفة إن “الكحلوت كان من ضمن عشرات المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي. وتعمّد الاحتلال إجبار الغزّيين على خلع ثيابهم وتفتيشهم وإذلالهم عند اعتقالهم قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، وفق ما رواه لنا الأهالي هناك. وانتشرت صور ومقاطع مصوّرة تُظهر اعتقال جنود الاحتلال لعشرات الغزّيين بأساليب إجرامية ومهينة”.

وقال رئيس تحرير “العربي الجديد” حسام كنفاني، إن “الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد اعتقال الصحافيين واستهدافهم واغتيالهم بهدف منعهم من توثيق جرائمه ومجازره في قطاع غزّة”.

وأضاف كنفاني: “سنقوم بكل الجهود الممكنة، بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق وحرية الصحافيين في العالم، لتحديد مكان وجود زميلنا ضياء وإطلاق سراحه بأسرع وقت”.

(الأناضول)