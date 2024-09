لجنة دولية تدعو إسرائيل لإطلاق سراح الصحافي ضياء الكحلوت- (فيديو وتدوينة)

بيروت: دعت “لجنة حماية الصحافيين”، الجمعة، إلى إطلاق سراح الصحافي الفلسطيني ضياء الكحلوت، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وذكرت اللجنة، (غير حكومية) مقرها الولايات المتحدة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أمس الخميس مراسل ومدير مكتب صحيفة “العربي الجديد” الكحلوت وعددا من أفراد عائلته، بعد تجريدهم من ملابسهم وضربهم.

ونقل البيان عن شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة: “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باعتقال الصحافي الكحلوت مع أفراد عائلته في شمال غزة”.

وأضاف منصور: “يجب على الجيش الإسرائيلي الكشف عن مكان الكحلوت وإطلاق سراحه فوراً، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل سلامة جميع الصحافيين الذين يغطون الحرب، وعائلاتهم”.

