لجنة شؤون الكنائس بفلسطين: استهداف كنيسة برفيريوس “جريمة حرب”

القدس: قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، إن استهداف أحد مباني كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة، “جريمة حرب، وتضاف لسلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة تجاه المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة”.

جاء ذلك في بيان فجر الجمعة، صدر عن رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأضافت اللجنة أن “استهداف الكنيسة التي يحتمي بها ما يقارب 500 مواطن فلسطيني، مسلمين ومسيحين، يؤكد أن بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي هم المواطنين العزل من أطفال ونساء وشيوخ”.

وأفادت أن “الصورة أصبحت واضحة للعالم بأن إسرائيل تنفذ مخطط إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

ولفتت إلى استهداف مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بشكل مباشر، مضيفة: “هذه جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف والعديد من الاتفاقيات الدولية، وتضاف لسلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة تجاه المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة في قطاع غزة والقدس ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكدت أن “ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب تنتهك بموجبه اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وأشارت اللجنة إلى أن “كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، هي ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425”.

وقتلت امرأة وطفلة وأصيب عشرات المدنيين، مساء الخميس، إثر “مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية” بحق مئات النازحين داخل كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين، شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

(الأناضول)