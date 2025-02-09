لجنة شعبية سودانية: مقتل 6 مدنيين في هجوم للدعم السريع جنوبي الخرطوم

الخرطوم: أعلنت لجنة شعبية سودانية، الأحد، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة عشرات آخرين جراء هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم.

وأفادت لجنة “نداء الوسط” بأن قوات الدعم السريع “شنت هجوما عنيفا على قرية “جار النبي” بمنطقة جبل أولياء، واعتدت على المواطنين العزّل وأطلقت النار عليهم، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء على الفور وإصابة العشرات”.

و”نداء الوسط” إحدى اللجان الأهلية التي تأسس أغلبها بعد اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل/ نيسان 2023، وتضم متطوعين ينشطون في أعمال الإسعاف والإغاثة والرعاية.

وأشار بيان اللجنة إلى أن منطقة جبل أولياء تشهد تكدسا لقوات الدعم السريع الهاربة من معارك ولايتي الخرطوم والجزيرة (وسط) لتفرض على المنطقة وضعا أمنيا بالغ الخطورة”.

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 14:25(ت.غ).

وتسيطر قوات الدعم السريع على منطقة جبل أولياء المتاخمة لولايتي النيل الأبيض والجزيرة منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023 والتي خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

(الأناضول)