لجنة في غزة: كلام مصر عن إدخال مساعدات لا يعكس الواقع

القاهرة ـ «القدس العربي»: بات حديث المسؤولين المصريين والإعلام الرسمي والموالاة أكثر حساسية خلال الأيام الماضية تجاه أي تصريحات لقادة المقاومة أو الفاعلين على الأرض في غزة، بشأن مطالبة مصر بلعب دورا أكبر في فك الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

انتقادات واتهامات

فلا يمر تصريح يطالب القاهرة بمزيد من الضغوط على الاحتلال لوقف جريمة التجويع التي تمارس بحق الفلسطينيين، أو يقلل من حجم المساعدات التي تدخل القطاع خلال الأيام الماضية، إلا ويواجه بانتقادات واتهامات واسعة بمحاولة تشويه الدور المصري في القضية الفلسطينية.

وخلال الأيام الماضية شنّ الإعلام المحسوب على النظام المصري وموالون هجوما على حركة «حماس». فهذا الإعلام، الذي حافظ منذ بدء العدوان، على خطاب داعم للمقاومة، بعيدا عن خلافات النظام مع جماعة الإخوان التي يصنفها بـ «الإرهابية» منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، عاد ليوجّه اتهامات لحركة «حماس» بأنها جزء من جماعة «الإخوان» التي تسعى لـ«هدم البلاد».

ويبدو أن نبرة الإعلام الرسمي تجاه الحركة تغيرت، بعد دعوة وجهها معارضون مصريون مقيمون في الخارج محسوبون على الجماعة، للجاليات العربية بالتظاهر أمام السفارات المصرية للمطالبة بفتح معبر رفح.

تضليل الرأي العام

وآخر ما استفز هذا الإعلام بيان أصدرته لجنة الطوارئ المركزية في غزة، أكدت فيه أن البيانات الإعلامية الصادرة عن جهات رسمية مصرية بشأن المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي من القطاع، لا تعكس الواقع الميداني، بل تساهم في تضليل الرأي العام وتجميل صورة التقصير القائم تجاه سكان غزة.

وبينت أن ما يُعلن عنه من دخول مئات الشاحنات يوميًا عبر معبر رفح لا يستند إلى وقائع فعلية على الأرض.

إعلام موال يردّ بهجوم على حركة «حماس»

ولفتت إلى أن الجهات المحلية، بما فيها البلديات، ترصد تدفقًا محدودًا وبطيئًا للمساعدات، لا يلبّي الحد الأدنى من متطلبات الحياة في ظل الحصار والدمار الواسع.

وأضاف البيان أن «خدمات الإخلاء الطبي التي يتم الحديث عنها إعلاميا لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من المصابين والمرضى، كما أن هذه الخدمات تنفّذ عبر آليات معقدة وبطيئة تُشبه المهانة الجماعية»، وفق وصف اللجنة.

ولفتت إلى أن آلاف الجرحى والمرضى، من بينهم أطفال وذوو إعاقة، لا يزالون يُتركون لمصيرهم دون علاج، في مشاهد تصفها اللجنة بأنها «يخجل التاريخ من توثيقها».

تبرير التقاعس

وأكدت لجنة الطوارئ أن التصريحات المصرية الأخيرة التي تتحدث عن جهود لتخفيف المعاناة، تمثل في جوهرها تبريرًا للتقاعس عن أداء واجب إنساني وأخلاقي تجاه أكثر من مليوني إنسان يعيشون ظروفًا كارثية.

ولفتت إلى أن السكان في قطاع غزة يواجهون انعدامًا شبه كامل في المياه النظيفة، وانقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي، وتوقفا للبنية التحتية، فضلًا عن نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى، فيما تغص المقابر بضحايا العدوان.

وشددت على ضرورة فتح معبر رفح بشكل فوري ودون شروط، لتمكين دخول المساعدات والاحتياجات الطبية والوقود، بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية المستمرة.

كما دعت إلى إنهاء آليات التنسيق المعقدة التي تعيق وصول الدعم الإنساني، وإلى نشر أرقام شفافة حول ما يدخل إلى القطاع فعليًا من مساعدات وشاحنات وإخلاءات طبية، بدلًا من صناعة «وهم التضامن»، على حد تعبيرها.

وأكدت ضرورة أن يكون هناك تحرك عربي جاد ومسؤول يرتقي إلى مستوى الكارثة، لا سيما أن البيانات الإعلامية وحدها لا تطعم جائعًا ولا تنقذ جريحا.

واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على رفضها استخدام اسم غزة أو معاناة سكانها كغطاء لتقارير إعلامية لا تعكس الحقيقة، داعية مصر إلى الانتقال من دور «الوسيط المحايد» إلى موقف أخلاقي واضح، ينسجم مع مسؤوليتها التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني في القطاع.

620 شاحنة

وتقول البيانات الرسمية المصرية إن 620 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الأيام الماضية.

وأعلن الهلال الأحمر المصري تجهيز 160 شاحنة لإرسالها إلى معبر كرم أبو سالم للخضوع للتفتيش قبل دخولها القطاع.

وقال مصدر مسؤول في الهلال في شمال سيناء، إن الدفعة الخامسة من شاحنات المساعدات المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة، تحمل على متنها نحو 6 آلاف طن من المساعدات الغذائية والإغاثية.

ولفت إلى أن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة منذ بدء الأزمة بلغت نحو 36 ألف شاحنة تحمل أكثر من 600 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود، وأنه تم ادخال إجمالي 4500 طن من المساعدات الغذائية الأساسية في الأيام الأربعة الماضية، إلى جانب تجهيز 4 مستشفيات ميدانية لخدمة المصابين والمرضى.

وكانت ساحة ميناء رفح البري الخارجية قد شهدت في وقت مبكر من صباح أمس اصطفاف الدفعة الخامسة من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والإنسانية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع، قبل تحركها إلى منفذ كرم أبو سالم.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن 4 طائرات نقل عسكرية أقلعت من مصر محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها براً في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الاحتياجات الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، لافتا إلى أن ذلك يأتي مع استمرار تقديم المساعدات براً .

وأضاف في بيان أن الإسقاط الجوي للمساعدات جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفي إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعي المكثفة بالتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة خلال الآونة الأخيرة.

وزاد أن إسقاط المساعدات يأتي في ضوء الجهود المضنية التي قامت بها الدولة المصرية لتقديم آلاف الأطنان من المساعدات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة التي بلغت نسبة مصر فيها ما يقرب من 80 % من إجمالي المساعدات المقدمة منذ اندلاع الأزمة.

وشن الإعلامي أحمد موسى، المحسوب على النظام، هجوما على حركة «حماس»، وذلك رداً على بيان لجنة الطوارئ.

وقال إن «مصر لم تسع لتجميل صورتها أمام أحد»، واصفاً بيان حركة لجنة الطوارئ ضد مصر بأنه «مليء بالتطاول».

وتابع: «مصر أدخلت منذ أكتوبر/ تشرين2023 نحو 35 ألف شاحنة تحمل نصف مليون طن من المساعدات، وخلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط، دخل 4500 طن مساعدات إلى غزة».

وأضاف أن مصر جهزت 13 ألف سرير و1500 عيادة حجر صحي، وسخرت 100 ألف من الأطباء وأطقم التمريض والهلال الأحمر منذ بدء العدوان، يعملون بلا راحة لمساندة أهالينا في غزة، بينهم 38 ألف طبيب، مضيفًا: «حماس تركت الفلسطينيين لجيش الاحتلال يقتلهم، ونحن نعالج ونقدم الشراب والملبس».

وأضاف: مصر لا تنام من أجل غزة، و«حماس» تصدر بيانًا لتتحدث عن مصر.

وتابع أن مصر تعد عشرات الآلاف من أرغفة الخبز الساخن يوميًا من أجل أهالي غزة، في حين يعيش خليل الحية في الخارج، بينما يتحدث من في الأنفاق، مشددا على أن مصر تعمل من أجل أهل غزة وليس من أجل «حماس»، التي وصفها بأنها فرع من أفرع الإخوان.

كذلك قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن ما ورد في بيان لجنة الطوارئ يتناقض كليا مع ما سمعه شخصيا من قيادات الحركة خلال لقاء سابق في القاهرة.

وأضاف في تصريحات متلفزة على قناة «الحدث»، إن هذا الموقف مثير للدهشة، مؤكدًا أنه التقى خليل الحية، القيادي البارز في الحركة، بناءً على طلب الأخير، حيث أشاد خلال اللقاء بدور مصر الكبير في دعم غزة، وخصّ بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواقفه الإنسانية والوطنية.

وبيّن أن خليل الحية عبّر صراحة خلال لقائه به في القاهرة عن تقدير قيادة «حماس» للجهود التي تبذلها مصر لصالح الشعب الفلسطيني، سواء عبر إدخال المساعدات الإنسانية أو رفض مخططات التهجير القسري، التي تسعى إسرائيل لفرضها على سكان القطاع.

وأكد أن تصريحات الحية كانت تؤكد احتراما واضحا لموقف الدولة المصرية، ولجهودها المتواصلة لتخفيف معاناة الفلسطينيين، خاصة في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ولفت إلى أن البيان الذي صدر مؤخرًا عن حركة «حماس» يحمل نبرة سلبية لا تنسجم مع ما كان يتم تداوله في اللقاءات المباشرة مع قياداتها، قائلاً: «أن يصدر بيان بهذا الشكل من حركة «حماس» هو أمر مستهجن ومستغرب بالفعل، في ظل ما سمعناه منهم من إشادة وامتنان».

نوايا الحركة

وشدد بكري على أن هذا التباين بين الخطاب العلني والخطاب الإعلامي يثير تساؤلات عديدة حول نوايا الحركة، مضيفًا أن ما ورد في البيان لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يعبّر عن مشاعر الامتنان التي يفترض أن تكون موجهة إلى من يقدّم المساعدة ويفتح معابر الإغاثة.

وأضاف أن مصر تتحمّل ضغوطًا كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي من أجل حماية الفلسطينيين وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية والطبية، موضحًا أن هذا الدور لم تقدر عليه أي دولة أخرى في المنطقة، وهو ما يجعل مثل هذه البيانات الهجومية غير مفهومة.

ودعا حركة «حماس» إلى مراجعة مواقفها وتصريحاتها، والحرص على توجيه الشكر للدول التي تقف إلى جوار الفلسطينيين، بدلًا من إرسال رسائل سلبية قد تؤثر على علاقات مهمة وضرورية في هذا التوقيت.

لم يكن بيان لجنة الطوارئ هو الوحيد الذي آثار جدلا في مصر، إذ إن تصريحات رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة خليل الحية، التي قال فيها إن معبر رفح تحول إلى «معبر موت»، واجه ردود فعل عنيفة من قبل الموالاة.

وكان الحية قد قال إن تحويل معبر رفح إلى معبر موت هو تنفيذ مباشر لمخطط تهجير شعبنا، بعد أن كان شريان حياة، داعيا مصر إلى اتخاذ موقف واضح بفتح المعبر وكسر الحصار، مستطردا: «نقول لأهلنا في مصر، أيموت إخوانكم في غزة من الجوع على مقربة منكم؟».

وواجه الحية انتقادات واسعة من موالين للنظام في مصر، فيما رأي آخرون أن الحملة التي طالته غير مبررة فهو ناشد القاهرة لاستخدام أوراق الضغط التي تمتلكها على الاحتلال لإنهاء الحصار باعتبارها دولة ذات نفوذ في المنطقة.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال الأربعاء، إن بلاده تتعرض لحملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى ترويج مزاعم باطلة ومعلومات مغلوطة حول موقف الدولة المصرية من تطورات الأوضاع في قطاع غزة.