لجنة كسر الحصار: سفينة “مادلين” تقترب من غزة والساعات القادمة حاسمة- (فيديو)

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار، مساء الجمعة، أن سفينة “مادلين” التي انطلقت من إيطاليا باتت قبالة سواحل مدينة مرسى مطروح المصرية، وتواصل الإبحار نحو قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضحت اللجنة أن “السفينة تقترب تدريجيًا من سواحل غزة، ومن المتوقع أن تصل خلال الساعات الـ48 القادمة”.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار، إن “الساعات القادمة حاسمة وحرجة”.

وأفادت بأن السفينة وصلت قبالة سواحل مرسى مطروح (شمال غرب) عند الساعة 18:50 تغ.

وأكدت اللجنة في رسالتها: “صوتكم هو حمايتنا”، معتبرة أن التضامن الشعبي والدولي هو وسيلة الضغط الوحيدة لحماية المتضامنين على متن السفينة.

وأضافت: “دعوا دولة الفصل العنصري – إسرائيل – تعلم أن العالم يراقب. صمتكم يمنحهم الغطاء. لا تصمتوا”، في دعوة مباشرة إلى كسر الصمت العالمي تجاه ما يتعرض له قطاع غزة.

وتابعت اللجنة: “كل ساعة، نقترب أميالًا أكثر نحو غزة، وعلى بُعد أميال قليلة فقط، هناك أطفال ورُضّع في أمسّ الحاجة إلى مياه نظيفة، وطعام، ودواء… بينما يعيشون تحت وابل لا ينقطع من الغارات الجوية الصهيونية، ومع ذلك، يشاهد المليارات بصمت”.

وشددت: “هذا ليس وقت الصمت”.

🔴 We’re on our way to Gaza — expected to arrive in about 48 hours. These next hours are critical. Your voice is our protection. Let apartheid Israel know: the world is watching. Your silence gives them cover. Don’t stay silent. 🔴

— ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) June 6, 2025