سياسة | دولي

لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية تحيل المجر إلى هيئة رقابة لعدم اعتقال نتنياهو

منذ 35 دقيقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وبنيامين نتنياهو  في بودابست. 3 أبريل/نيسان 2025. رويترز

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لاهاي: أحالت لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية المجر إلى منظمة رقابة على المحكمة بسبب عدم قيامها باعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عندما زار بودابست في أبريل/نيسان، قائلة إن هذه الخطوة تقوض قدرة المحكمة على إحالة المشتبه بهم إلى العدالة.

وحظي رئيس وزراء إسرائيل باستقبال حافل من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، خلال زيارة رسمية، في تحد لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة.

ويتهم نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ما يتعلق بالحرب في غزة.

وإسرائيل ليست عضوًا في المحكمة، وترفض هذه الاتهامات بشدة.

وفي بيان أصدرته مساء أمس الخميس، كتبت اللجنة، المكونة من ثلاثة قضاة، أن “الالتزام بالتعاون كان واضحًا بدرجة كافية للمجر، وأن عدم اعتقال نتنياهو يقوض بشكل كبير قدرة المحكمة على تنفيذ تفويضها”.

والمحكمة ليس لديها قوة شرطة وتعتمد على دول بمختلف أنحاء العالم لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وتتمتع هيئة الرقابة على المحكمة (جمعية الدول الأطراف)، وهي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، بسلطات محدودة في فرض عقوبات على المجر. وستدرس الخطوات المقبلة خلال اجتماعها السنوي في ديسمبر/كانون الأول.

ويلزم قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدول الموقعة عليه بتنفيذ أحكام المحكمة.

(أ ب)

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