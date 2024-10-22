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لجنة:31 قتيلا على الأقل في غارة للجيش السوداني على مسجد الأحد في ولاية الجزيرة 

22 - أكتوبر - 2024

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كسلا: قالت لجنة من الناشطين المحليين الثلاثاء إن 31 شخصا قتلوا في غارة جوية للجيش السوداني على مسجد في مدينة ود مدني بوسط السودان يوم الأحد.

وقالت لجنة المقاومة في ود مدني، وهي واحدة من مئات المجموعات التطوعية التي تنسق المساعدات في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب، في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن الهجوم وقع “بعد صلاة العشاء” واستهدف مسجد الشيخ الجيلي ومحيطه في حي الامتداد الغربي، في عاصمة ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم مباشرة.

من جهة أخرى قتل 10 أشخاص على الأقل خلال هجوم نفذته قوات «الدعم السريع» على المحور الشرقي لولاية الجزيرة وسط السودان.
وقالت “لجان المقاومة” في المنطقة إن قوات «الدعم السريع» نفذت حملات انتقامية ضد أهالي المدن والقرى الشرقية في الولاية، بعد توغل الجيش لساعات ومن ثم انسحاب قواته.
والأحد، استسلم قائد قوات «الدعم السريع» في ولاية الجزيرة “أبو عاقلة كيكل” وعدد من قواته، معلناً انحيازه للجيش، بينما تقدم الجيش في مناطق انتشار قواته.

(وكالات)

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