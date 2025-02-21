لحظات مرعبة داخل مسجد في الأردن.. شاب يهدد مصلّين بساطور قبل تدخل الأمن- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: شهد مسجد نتل الكبير في لواء الجيزة بمحافظة مأدبا، مساء الأربعاء، حادثة مروّعة، حينما هاجم شاب أحد المصلين بسلاح أبيض “ساطور” فور انتهاء الصلاة، قبل أن يتمكّن المصلون من التصدي له ومنعه من تنفيذ اعتدائه.

ووثّقت كاميرات المسجد لحظة الهجوم، الذي أثار حالة من الذعر بين المصلين. وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام أردنية.

📹 هجوم بساطور داخل مسجد في دولة عربية 🔶 تداول مستخدمو مواقع التواصل، اليوم الخميس، واقعة أثارت حالة من الذعر والاستياء بين رواد مسجد في دولة عربية. 🔶 ويظهر الفيديو المتداول، قيام أحد الأشخاص بمهاجمة المصلين داخل مسجد بساطور، والمتواجد في منطقة البادية الوسطى في الأردن. pic.twitter.com/Pq2XkYMeb3 — karemبلاش تهويل في فيديوهاتك بكده هنقاطعك sayed (@karemsa19488822) February 20, 2025

وأوضحت مصادر أمنية أن بلاغًا ورد إلى مديرية شرطة البادية الوسطى حول الحادثة، حيث باشرت الفرق الأمنية تحقيقاتها للوقوف على دوافع الجريمة وملابساتها.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الهجوم، فيما أكّدت الجهات المختصة أنها تتعامل مع الحادثة بكل جدية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي.

(وكالات)