سياسة | عربي | فلسطين

لحظة إطلاق الاحتلال النار على عسكري في الضابطة الجمركية واستشهاده في طوباس- (شاهد)

24 - يوليو - 2024

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إطلاق النار على عسكري في الضابطة الجمركية واستشهاده.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت طوباس صباح الأربعاء، وأطلقت النار تجاه الضابط عبد الناصر سرحان.

 

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    يوليو 24, 2024 الساعة 11:40 م

    أين سلاح الضابط الفلسطيني ؟
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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