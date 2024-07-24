لحظة إطلاق الاحتلال النار على عسكري في الضابطة الجمركية واستشهاده في طوباس- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إطلاق النار على عسكري في الضابطة الجمركية واستشهاده.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت طوباس صباح الأربعاء، وأطلقت النار تجاه الضابط عبد الناصر سرحان.

لحظة إطلاق قوات خاصة إسرائيلية النار على العسكري في الضابطة الجمركية عبد الناصر سرحان في طوباس.

عبد الناصر كان يرتدي الزي العسكري وكان في مكان عمله عندما أطلق الإسرائيليون النار عليه غدراً.

رداً على ذلك، أعلنت فتح والسلطة عن يوم حداد في مدينة طوباس!

سلطة لا تستطيع حماية… pic.twitter.com/EKekV9i8Vb

— Tamer | تامر (@tamerqdh) July 24, 2024