لحظة إطلاق “حزب الله” صاروخين من طراز “قادر2” نحو تل أبيب- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

نشر الإعلام الحربي في “حزب الله” مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة إطلاق صاروخين من طراز “قادر2” نحو ضواحي تل أبيب.

وكان جيش الاحتلال قال يوم الإثنين الماضي، إن ثلاثة صواريخ أرض- أرض أُطلقت من لبنان تجاه منطقة تل أبيب الكبرى وسط البلاد، فيما تحدث إعلام عبري عن دخول سكان 180 مدينة وبلدة وسط البلاد إلى الملاجئ.