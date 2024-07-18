لحظة استهداف مدنيين فلسطينيين على عربة يجرها حصان في رفح- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
تداولت حسابات على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف طائرات الاحتلال مدنيين فلسطينيين على عربة يجرها حصان في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وبينما كان العربة تسير في أحد شوارع رفح، استهدفها صاروخ من طائرة إسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد جميع الركاب.
لحظة استهداف مدنيين واستشهادهم جميعًا بعد استهداف عربة خيل في مدينة رفح pic.twitter.com/filEDFYOC5
— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) July 18, 2024
الله أكبر على أحرار فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة، في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء تحرير الأقصى المبارك ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
برقبة من , دماؤهم الطاهرة البريئة ؟
إسألوا المطبعين المنبطحين !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
لم افتح الفيديو ولم اشاهده.اللهم ارحمهم وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.