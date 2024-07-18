لحظة استهداف مدنيين فلسطينيين على عربة يجرها حصان في رفح- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف طائرات الاحتلال مدنيين فلسطينيين على عربة يجرها حصان في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وبينما كان العربة تسير في أحد شوارع رفح، استهدفها صاروخ من طائرة إسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد جميع الركاب.