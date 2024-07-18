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لحظة استهداف مدنيين فلسطينيين على عربة يجرها حصان في رفح- (شاهد)

18 - يوليو - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف طائرات الاحتلال مدنيين فلسطينيين على عربة يجرها حصان في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وبينما كان العربة تسير في أحد شوارع رفح، استهدفها صاروخ من طائرة إسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد جميع الركاب.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 18, 2024 الساعة 9:57 ص

    الله أكبر على أحرار فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة، في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء تحرير الأقصى المبارك ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  2. يقول الكروي داود النرويج:
    يوليو 18, 2024 الساعة 2:26 م

    برقبة من , دماؤهم الطاهرة البريئة ؟
    إسألوا المطبعين المنبطحين !!
    و لا حول و لا قوة الا بالله

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  3. يقول صقر قريش:
    يوليو 19, 2024 الساعة 10:20 م

    لم افتح الفيديو ولم اشاهده.اللهم ارحمهم وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.

    رد

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