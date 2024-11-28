لحظة القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور لحظة القصف الإسرائيلي صباح الخميس على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن إبادة جماعية مستمرة منذ نحو 14 شهرا.
وكان قد أكد “مستشفى العودة” في بيان، وصول 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء القصف الإسرائيلي في منطقة أرض المفتي والمخيم الجديد في مخيم النصيرات.
مشاهد جديده للحظة القصف الصهيوني على مخيم النصيرات. pic.twitter.com/ovcBl0qoiX
— الضاحية الجنوبية🇱🇧🎖️ (@Athahia) November 28, 2024
ماذا عساهم يقولون حكام عرب العار والبوار والانكسار لرب العالمين يوم يسألهم ماذا فعلتم لإنقاذ أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي سنة وزيادة وهم يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🤕☹️🚀🐒🚀