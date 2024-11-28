لحظة القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور لحظة القصف الإسرائيلي صباح الخميس على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن إبادة جماعية مستمرة منذ نحو 14 شهرا.

وكان قد أكد “مستشفى العودة” في بيان، وصول 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء القصف الإسرائيلي في منطقة أرض المفتي والمخيم الجديد في مخيم النصيرات.