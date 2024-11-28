سياسة | عربي | فلسطين

لحظة القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات- (شاهد)

28 - نوفمبر - 2024

تصاعد الدخان وألسنة اللهب إثر القصف الإسرائيلي في مخيم النصيرات

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“القدس العربي”: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور لحظة القصف الإسرائيلي صباح الخميس على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن إبادة جماعية مستمرة منذ نحو 14 شهرا.

وكان قد أكد “مستشفى العودة” في بيان، وصول 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء القصف الإسرائيلي في منطقة أرض المفتي والمخيم الجديد في مخيم النصيرات.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 8:59 ص

    ماذا عساهم يقولون حكام عرب العار والبوار والانكسار لرب العالمين يوم يسألهم ماذا فعلتم لإنقاذ أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي سنة وزيادة وهم يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🤕☹️🚀🐒🚀

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