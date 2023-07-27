لحظة انهيار رافعة بعد اندلاع حريق فيها بمدينة نيويورك الأمريكية- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة انهيار ذراع رافعة بناء في منهاتن بوسط مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن اشتعلت النيران فيه، فيما اصطدم بمبنى مجاور متسببا بإصابة 5 أشخاص.
حاول سائق الرافعة إطفاء الحريق بنفسه، لكنه اضطر إلى الفرار بعدما فشل في ذلك، فيما استخدم رجال الإطفاء المتمركزون على سطح مبنى آخر الخراطيم لإخماد النيران، كما أغلقت الشوارع المحيطة بموقع الحادثة أمام حركة المرور.
لحظة انهيار رافعة عقب اشتعال النيران فيها بـ #منهاتن في #نيويورك#أميركا pic.twitter.com/1EksOfoSPm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 26, 2023
لحظة انهيار ذراع رافعة بناء عملاقة في نيويورك بعد أن شب حريق فيها
اندلعت النيران في رافعة وزنها 16 طنا بعد أن تلقت الشرطة بلاغا بحريق شب في بناء من 54 طابقا في منهاتن وسط مدينة نيويورك الأمريكية.. pic.twitter.com/OYYeeWCF8r
— euronews عــربي (@euronewsar) July 26, 2023