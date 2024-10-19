مسيرة لبنانية تحلق قرب طائرة مروحية إسرائيلية في سماء قيسارية- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهرت لقطات متداولة لحظة تجاوز طائرة مسيرة يعتقد أنها أصابت منزل بنيامين نتنياهو في قيسارية، لطائرة مروحية إسرائيلية، كانت على ما يبدو تحاول اعتراضها.
وتداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن المسيرة تجاوزت المروحية وأصابت هدفها دون اعتراضها.
🔥 قدرات حزب الله حقًّا بخير!
مروحية الأباتشي الإسرائيلية تبحث عن مسيّرة حزب الله التي كانت تحلق بجانبها، لكن المسيّرة تجاوزتها وأكملت مسارها لتصيب الهدف. pic.twitter.com/0Fqvv9ib0G
— Tactix (@TactixMilitary) October 19, 2024