مسيرة لبنانية تحلق قرب طائرة مروحية إسرائيلية في سماء قيسارية- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهرت لقطات متداولة لحظة تجاوز طائرة مسيرة يعتقد أنها أصابت منزل بنيامين نتنياهو في قيسارية، لطائرة مروحية إسرائيلية، كانت على ما يبدو تحاول اعتراضها.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن المسيرة تجاوزت المروحية وأصابت هدفها دون اعتراضها.