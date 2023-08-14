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لحظة تحطم طائرة خلال عرض جوي في الولايات المتحدة- (شاهد)

منذ ساعتين

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لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تحطم طائرة من طراز ميغ-23 خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية.

ويظهر الفيديو لحظة قذف الطيارين خارج الطائرة وهبوطهما بالمظلة قبل أن ترتطم الطائرة بالأرض وتتحول إلى كتلة من اللهب.

 

 

 

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