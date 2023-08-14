لحظة تحطم طائرة خلال عرض جوي في الولايات المتحدة- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تحطم طائرة من طراز ميغ-23 خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية.

ويظهر الفيديو لحظة قذف الطيارين خارج الطائرة وهبوطهما بالمظلة قبل أن ترتطم الطائرة بالأرض وتتحول إلى كتلة من اللهب.

شاهد | لحظة تحطم مقاتلة خلال عرض جوي بولاية ميشيغان الأمريكية، ونجاة الطيرين بعد أن قفزا بالمظلة. pic.twitter.com/PEs4EbqjOX — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 14, 2023