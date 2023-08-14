لحظة تحطم طائرة خلال عرض جوي في الولايات المتحدة- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تحطم طائرة من طراز ميغ-23 خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية.
ويظهر الفيديو لحظة قذف الطيارين خارج الطائرة وهبوطهما بالمظلة قبل أن ترتطم الطائرة بالأرض وتتحول إلى كتلة من اللهب.
شاهد | لحظة تحطم مقاتلة خلال عرض جوي بولاية ميشيغان الأمريكية، ونجاة الطيرين بعد أن قفزا بالمظلة. pic.twitter.com/PEs4EbqjOX
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 14, 2023
🚨🚨🚨🚨:
قبل قليل سقطت طائرة مقاتلة امريكية على
مبنى سكني اثناء عرض جوي في ميشيغان 🇺🇸
— بوليتيكا (@Politiica) August 13, 2023