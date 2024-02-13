لحظة رفح: ذروة الطوفان وسقوط الأقنعة

يعلمنا التاريخ أن الأمم ذات الحضارة العريقة المتصلة عاشت لحظات فارقة. وما أكثر تلك اللحظات التي عاشتها الأمة الإسلامية والشعوب العربية، وهي لحظات غيرت وجه التاريخ! لقد عاشت في التاريخ الحديث لحظة «سايكس بيكو»، ولحظة «وعد بلفور» ولحظة «تأميم قناة السويس». كما عاشت في التاريخ الوسيط لحظة «عين جالوت» التي كسرت المغول وأوقفت زحفهم، ولحظة «حطين» التي أسست لنهاية عصر الحروب الصليبية، ثم كانت لحظة «مرج دابق»، التي كتبت نهاية العصر المملوكي وبداية العصر العثماني.

هذه اللحظات التاريخية ليست ككل وقت، فهي لحظات مخاض تاريخي ينتهي بها عصر ويبدأ عصر آخر. ولا ينقضي العصر الذي يبدأ بسرعة، إلا إذا استمرت مقاومته بمحركات مستدامة قادرة على صنع لحظة مغايرة تماما. وفي فترات الغيبوبة ونقص الوعي وانعدام الإرادة تمر اللحظات التاريخية على المغيبين معدومي الإرادة مثل غيرها من الأوقات، وهم نيام غير مدركين أنهم انتقلوا من عصر إلى عصر. وهكذا تبدو نظرة معظم الحكومات العربية تجاه «لحظة رفح»، التي بدأت بالفعل بكل ما تحمل معها من إرهاصات.

وتبدو «لحظة رفح» محشورة بين استراتيجيتين مختلفتين، الأولى هي استراتيجية «الجزرة» تتبناها الولايات المتحدة.. والثانية هي استراتيجية «العصا» تتبناها إسرائيل. وكنا قد قلنا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، إن الشرق الأوسط تتنازعه استراتيجيات مختلفة، وإن الاستراتيجية الإسرائيلية تختلف عن الأمريكية، حتى إن كانتا تشتركان في كثير من الملامح والمصالح، وأهمها إقصاء الإرادة المستقلة للشعوب العربية. هذا الاختلاف هو الذي يرسم ملامح «لحظة رفح» في مواجهة قوة المقاومة الفلسطينية. وعلى الجانبين، جانب المقاومة وجانب العدوان اعتمدت الدول العربية رسميا «دبلوماسية المتفرجين» باستثناء مصر وقطر، كل منهما لأسباب مختلفة.

هدف نتنياهو من الحرب كما تضمنته كلمته صباح الأحد الماضي، أمام وزراء حكومته وقيادات جيشه، هو إقامة إسرائيل من النهر إلى البحر، لا مكان فيها لسلطة أخرى

استراتيجية الجزرة

باتت إسرائيل تدرك الآن، سواء كان هذا الإدراك حقيقة أم وهما، أنها أصبحت أكبر من أن تخضع للسياسة الأمريكية، وأن استراتيجية الولايات المتحدة الحالية للشرق الأوسط لا تتسع للمصالح الإسرائيلية، كما يراها اليمين الصهيوني، سواء في واشنطن ونيويورك أو في تل أبيب. يقول مئير بن شبات رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي السابق، القريب جدا من عقل نتنياهو واليمين الديني الصهيوني في مقاله يوم الاثنين الماضي في صحيفة «إسرائيل هايوم»، إن إدارة الرئيس بايدن تريد أن تستهلك الأشهر المتبقية حتى موعد الانتخابات الرئاسية في التفاخر بإنجازات سياستها الخارجية في الشرق الأوسط، بأن تقول إنها منعت حدوث حرب إقليمية، واستعادت حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ونقلت الحكم في غزة من حماس إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وأعادت الحياة إلى النقاش بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية، وفوق كل ذلك ترويج رؤيتها عن الاندماج الإقليمي في الشرق الاوسط، بتحقيق التطبيع بين السعودية وإسرائيل، بوصفه حجر الزاوية لهذا الاندماج، مقابل وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم وعد بالسعي لإقامة دولة فلسطينية. وقال بن شبات إن قيادة البيت الأبيض ستعتبر أنها بذلك حققت إنجازات في ساحة التنافس لإقامة نظام عالمي جديد، وأنها سوف تبتهج طربا لأنها نجحت في أن تعيد إلى صف التحالف الغربي تلك الدول التي جنحت إلى المحور الروسي – الصيني، دون أن تخوض حربا دامية. ويعتبر بن شبات أن السياسة الخارجية الأمريكية تبدو بعيدة عن الواقع المعقد في الشرق الأوسط، بل إنها مثيرة للسخرية، لأنها فشلت في إدراك أن حرب غزة هي الأحق بأن تعتبرها فرصتها الذهبية من أجل إقامة النظام العالمي الجديد. كذلك فإن بن شبات سخر من أن إدارة بايدن تحاول استخدام موضوع التطبيع السعودي – الإسرائيلي وكأنه الجزرة، أو الجميل الذي تقدمه لإسرائيل. وقال إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية الذي يربط بين التطبيع والدولة الفلسطينية، ربما جاء على أرضية اتفاق سعودي – أمريكي.

ويذكر بن شبات القول الشائع «ليس كل ما يبرق ذهبا» (وهو قول يعود إلى شكسبير في تاجر البندقية)، منتقدا ما تعتقد إدارة بايدن إنه السبيل إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال صفقة تتضمن ثلاثة عناصر هي وقف إطلاق النار، وإعادة المحتجزين إلى إسرائيل، ودعوة السلطة الوطنية الفلسطينية لحكم غزة. وقال إن هذه الصفقة هي أبعد ما تكون عن تقديم حل للمشكلة العميقة التي تهدد وجود إسرائيل. وذكر أن حل المشكلة يتطلب التعامل مع ثلاثة أطراف رئيسية هي، إيران بما تمثله من محور سياسي في المنطقة، وحزب الله بما يمثله وجود قواته من تهديد مباشر لشمال إسرائيل، وحماس التي ما تزال موجودة في غزة، سياسيا وعسكريا وإداريا، رغم كل الخسائر التي لحقت بها. القضية الأساسية في النظام الإقليمي الجديد، كما يراها بن شبات، هي استعادة قدرة إسرائيل على الردع. وقال إن إسرائيل يجب أن لا تنهي هذه الحرب دون إعادة بناء قدرتها على الردع التي سقطت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدا أنه من دون امتلاك الردع، وإدراك الآخرين واعترافهم بذلك؛ فإن إسرائيل ستظل تواجه خطرا وجوديا في المنطقة.

هذه الانتقادات الشديدة التي يوجهها الرجل القريب جدا من نتنياهو، الذي يقود حاليا «معهد مسغاف» لدراسات الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، وهو أحد أهم مراكز الفكر الاستراتيجي في إسرائيل، وأقربها إلى الحكومة الحالية، تعبر عن حالة افتراق بين استراتيجية «الجزرة» الأمريكية التي تحاول أن تسترضي بها إسرائيل بتقديم الجائزة السعودية لها مقابل وقف إطلاق النار، واستراتيجية الردع التي تعتبرها إسرائيل ضمان استمرار وجودها في المنطقة. وقد ثار بين الطرفين جدل كبير بشأن كيفية تحقيق أهداف حرب غزة الثلاثة، التي أعلنها نتنياهو نفسه، وهي تدمير حماس واستعادة المحتجزين، وإقامة نظام في غزة لا يكون أبدا تهديدا لإسرائيل. وتقول الإدارة الأمريكية إن استراتيجيتها تحقق أهداف الحرب كاملة لإسرائيل، ولكن من دون خسائر بشرية ومادية ضخمة، حركت الضمير العالمي والرأي العام الدولي ضدها.

استراتيجية الردع

لا يخفي نتنياهو الآن أن هدفه من حرب غزة، ليس مجرد تدمير حماس واستعادة المحتجزين، وإقامة نظام جديد في غزة يخلو من حماس ولا يمثل تهديدا لإسرائيل. إن هدف نتنياهو من الحرب كما تضمنته كلمته صباح الأحد الماضي، أمام وزراء حكومته وقيادات جيشه في اجتماع عقده داخل إحدى القواعد العسكرية، هو إقامة إسرائيل من النهر إلى البحر، لا مكان فيها لسلطة أخرى. إسرائيل هي التي تحكمها وتسيطر عليها سيطرة مطلقة، وتتحكم في ما حولها، حتى ينعدم وجود أي تهديد لوجودها وسيطرتها. فلا وجود لإسرائيل إلا بقوة السيطرة المطلقة، ولا وجود للسيطرة مع وجود تهديد يمكن أن يقوضها، وهذا ما تلخصه استراتيجية الردع.

قال نتنياهو: «يجب أن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة والضفة الغربية في المستقبل المنظور»، وذكر أنه لكي تصبح غزة منزوعة السلاح فهذا يتطلب «سيطرة أمنية مطلقة، ومسؤولية كاملة على كل المنطقة الواقعة غرب الأردن بما فيها قطاع غزة. وأنه لا بديل عن ذلك في المستقبل المنظور». وحتى تصل رسالته واضحة للمخاطبين بها قال متحديا: «إننا نقول هذا للرئيس الأمريكي، والمجتمع الدولي، وكل قيادات العالم، ولا بديل عن ذلك في المستقبل المنظور». جاءت هذه التصريحات قبل قليل من موعد المكالمة الهاتفية بينه وبين الرئيس الأمريكي بايدن. كذلك فإن نتنياهو في حواره مع شبكة «أي بي سي نيوز» الأمريكية، قال إن «أولئك الذين يدعوننا إلى عدم دخول رفح تحت أي ظرف، يقولون لنا: اخسروا الحرب واتركوا حماس هناك». وأكد في كلمته أمام الوزراء والقيادات العسكرية وفي حواره مع شبكة الأخبار الأمريكية، أنه لن يقبل إلا بانتصار كامل وأن هذا الانتصار قريب، من وجهة نظره، ضاربا عرض الحائط بكل التحذيرات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، بأن دخول رفح سيسفر عن كارثة إنسانية فظيعة. وربما لا يختلف الموقف كثيرا من وجهة نظر البعض بين «استراتيجية الجزرة» و»استراتيجية الردع»، لكن إسرائيل أصبح يهمها الآن أن تثبت أنها قادرة على الردع، وأنها ستظل تتحكم في قطاع غزة والضفة الغربية وكل المنطقة الممتدة من غرب نهر الأردن إلى البحر المتوسط، وأنه لا مجال للحديث عن إقامة دولة فلسطينية، وأنها هي التي تقيم هيمنتها الإقليمية بنفسها، وليس بمساعدة أمريكية، وأن الحرب في الشرق الأوسط مستمرة حتى تتم إزالة التهديدات الوجودية الثلاثة التي تواجهها، وهي النظام الإيراني، وقوات حزب الله في جنوب لبنان، والمقاومة الفلسطينية. «لحظة رفح» هي لحظة الحسم التاريخي للصراع بين مشاريع «الردع» و»التطبيع» و»المقاومة». سوف يحبس التاريخ أنفاسه، بينما نحن على مقاعد المتفرجين، سوف نهتف للمنتصر!

كاتب مصري