سياسة | عربي

لحظة سقوط صاروخ أطلق من لبنان على نهاريا- (شاهد)

منذ 53 دقيقة

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“القدس العربي”: أظهر فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أطلق من لبنان باتجاه مدينة نهاريا الإسرائيلية.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مقتل شخص في المدينة نتيجة استهداف صاروخي.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 22, 2024 الساعة 8:24 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار المجاهدين الذين يدكون عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 دكا دكا هذي سنة كاملة وزيادة ولهم النصر والريادة بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد، ألا إن حزب الله هم الغالبون ✌️🇱🇧💪🚀🐒🔥🚀

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