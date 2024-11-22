لحظة سقوط صاروخ أطلق من لبنان على نهاريا- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أطلق من لبنان باتجاه مدينة نهاريا الإسرائيلية.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مقتل شخص في المدينة نتيجة استهداف صاروخي.
لحظة سقوط صاروخ أطلقه حزب الله على مدينة نهاريا، والإسعاف الإسرائيلي يعلن مقتل شخص في استهداف المدينة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/md44vdD5AB
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 22, 2024
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار المجاهدين الذين يدكون عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 دكا دكا هذي سنة كاملة وزيادة ولهم النصر والريادة بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد، ألا إن حزب الله هم الغالبون ✌️🇱🇧💪🚀🐒🔥🚀