لحظة طرد السفير الإسرائيلي مع جلسة للأمم المتحدة خلال خطاب الرئيس الإيراني- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:
قام عناصر الأمن في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، بإخراج السفير الإسرائيلي جلعاد أردان من قاعة الجمعية العامة، خلال إلقاء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كلمة أمام الحاضرين.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لعناصر الأمن وهم يسحبون السفير الإسرائيلي إلى خارج القاعة بعد أن رفع صورة مهسا أميني، بينما كان الرئيس الإيراني يلقي خطابا أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
🚨 سفير #إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، يقاطع خطاب الرئيس الايراني ويحمل صورة #مهسا_امينی وسط قاعة الاجتماع.#القشلة#عاجل#النظام_العالمي_الجديد#الشرق_الأوسط_الجديد#رتويت_للتغريدة pic.twitter.com/gVOcadVP4k
— القشلة – 𝙰𝙻-𝚀𝙰𝚂𝙷𝙻𝙰𝙷 (@alqashlah) September 19, 2023
اعتقد أن هذا اعظم مقطع واكبر انجاز يحدث في الجمعية العامة للامم المتحدة إن كان هناك إنجازات لهذا المحفل…
حيث أهين المتطرف اليهودي الإسرائيلي الكذّاب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان الذي كان دوماً يقتل الفلسطينيين خلال فترة توزيره في وزارة الأمن الداخلي ، حيث لفق… pic.twitter.com/87rQdpevCG
— سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) September 20, 2023
ودافع رئيسي عن البرنامج النووي لبلاده، لكنه أكد أن “الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية”.
وأضاف أن العقوبات الدولية لم تمنع البلاد من التقدم.
وأشار الرئيس الإيراني في خطابة إلى أن العالم يمر بـ”مرحلة انتقالية لا رجعة فيها إلى نظام دولي ناشئ” وأن “مشروع أمركة العالم قد باء بالفشل”.
وذكر أن “معاداة الإسلام والفصل العنصري الثقافي بأشكاله المختلفة، مثل حرق الكتب (المقدسة) لا تليق بالإنسان المعاصر”.
وتابع: “نشهد اليوم حرباً على نظام الأسرة إضافة إلى الحرب على الإسلام”، وطالب الأمم المتحدة أن تأخذ بنظر الاعتبار احترام الأسرة.
مقتل مهسا أميني على يد المباحث الايرانية يضعف موقف السفير الايراني