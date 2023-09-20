لحظة طرد السفير الإسرائيلي مع جلسة للأمم المتحدة خلال خطاب الرئيس الإيراني- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:

قام عناصر الأمن في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، بإخراج السفير الإسرائيلي جلعاد أردان من قاعة الجمعية العامة، خلال إلقاء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كلمة أمام الحاضرين.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لعناصر الأمن وهم يسحبون السفير الإسرائيلي إلى خارج القاعة بعد أن رفع صورة مهسا أميني، بينما كان الرئيس الإيراني يلقي خطابا أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

اعتقد أن هذا اعظم مقطع واكبر انجاز يحدث في الجمعية العامة للامم المتحدة إن كان هناك إنجازات لهذا المحفل…

حيث أهين المتطرف اليهودي الإسرائيلي الكذّاب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان الذي كان دوماً يقتل الفلسطينيين خلال فترة توزيره في وزارة الأمن الداخلي ، حيث لفق… pic.twitter.com/87rQdpevCG — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) September 20, 2023

ودافع رئيسي عن البرنامج النووي لبلاده، لكنه أكد أن “الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية”.

وأضاف أن العقوبات الدولية لم تمنع البلاد من التقدم.

وأشار الرئيس الإيراني في خطابة إلى أن العالم يمر بـ”مرحلة انتقالية لا رجعة فيها إلى نظام دولي ناشئ” وأن “مشروع أمركة العالم قد باء بالفشل”.

وذكر أن “معاداة الإسلام والفصل العنصري الثقافي بأشكاله المختلفة، مثل حرق الكتب (المقدسة) لا تليق بالإنسان المعاصر”.

وتابع: “نشهد اليوم حرباً على نظام الأسرة إضافة إلى الحرب على الإسلام”، وطالب الأمم المتحدة أن تأخذ بنظر الاعتبار احترام الأسرة.