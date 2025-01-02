لحظة قصف قوات الاحتلال سيارة إسعاف بمخيم جباليا- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

نشرت منصات على مواثع التواصل الاجتماعي، فيديو يُعرض لأول مرة، يظهر لحظة قصف قوات الاحتلال بشكل مباشر، سيارة إسعاف في مخيم جباليا خلال أكتوبر الماضي.

وأدى القصف إلى استشهاد كل من بداخل السيارة، باستثناء طفلة وجدها مسعف بعد 24 ساعة من القصف.