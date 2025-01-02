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لحظة قصف قوات الاحتلال سيارة إسعاف بمخيم جباليا- (شاهد)

2 - يناير - 2025

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لندن- “القدس العربي”:

نشرت منصات على مواثع التواصل الاجتماعي، فيديو يُعرض لأول مرة، يظهر لحظة قصف قوات الاحتلال بشكل مباشر، سيارة إسعاف في مخيم جباليا خلال أكتوبر الماضي.

وأدى القصف إلى استشهاد كل من بداخل السيارة، باستثناء طفلة وجدها مسعف بعد 24 ساعة من القصف.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2025 الساعة 8:37 ص

    ألا لعنة الله على عصابة البانتاغون الأمريكي العفن الذي يرسل صواريخه القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة بلا رحمة أو شفقة، فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي سنين وسنين وسنين وهم ينشرون الحروب و الدمار في الشرق الأوسط التعيس يا بئيس ومن قلب فلسطين منذ العام 1948 ✌️🇵🇸☹️🔥🐒🚀

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    1. يقول علي:
      يناير 2, 2025 الساعة 9:04 م

      اضف لهم كل من يقدم الدعم للكيان الذين شكلوا الخط البري من الامارات الى الكيان المجرم. هؤلاء ليسوا اقل اجراما من الصهاينه

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