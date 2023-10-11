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لحظة هروب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بعد سماع صافرات الإنذار خلال وجوده في مستوطنة إسرائيلية- (شاهد)

منذ 18 دقيقة

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو الأربعاء لحظة هروب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال وجوده في إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعد انطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من هجوم صاروخي فلسطيني.

يأتي ذلك في إطار زيارة يجريها كليفرلي لإظهار دعم بلاده “الذي لا يتزعزع” لدولة الاحتلال بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس فجر السبت.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق، وصل كليفرلي إلى إسرائيل اليوم الأربعاء “لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي” في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.

وأوضح البيان أن الوزير “سيلتقي بالناجين من الهجمات وكبار القادة الإسرائيليين لتأكيد دعم المملكة المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

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