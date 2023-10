لحظة هروب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بعد سماع صافرات الإنذار خلال وجوده في مستوطنة إسرائيلية- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو الأربعاء لحظة هروب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال وجوده في إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعد انطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من هجوم صاروخي فلسطيني.

يأتي ذلك في إطار زيارة يجريها كليفرلي لإظهار دعم بلاده “الذي لا يتزعزع” لدولة الاحتلال بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس فجر السبت.

UK Foreign Minister James Cleverly rushes to safety while visiting southern Israel as sirens go off warning of incoming Hamas rocket fire. #HamasTerrorism #IsraelPalestineConflict #IsraelUnderAttack #Israel_under_attackpic.twitter.com/tiIj3380YX

— Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) October 11, 2023