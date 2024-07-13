“لخويا” وعربات مدرعة قطرية في شوارع باريس للمساعدة على تأمين الأولمبياد- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لمركبات وعربات مدرعة في العاصمة الفرنسية باريس. وبحسب الروايات المتناقلة لهذه الصور، فإن الأمر يتعلق بوصول “قوات الشرطة القطرية” لدعم نظيرتها الفرنسية في الألعاب الأولمبية.

Arrivée à Paris des forces de sécurité du Qatar qui participeront à la sécurisation des prochains Jeux Olympiques. pic.twitter.com/KGmGpIeGQB — Georges Malbrunot (@Malbrunot) July 11, 2024

وكانت ”لخويا”، قوة الأمن الداخلي القطرية، قد وصلت إلى الأراضي الفرنسية يوم الخميس 11 يوليو/تموز الجاري. وقبل ذلك بيوم، نشرت عبر صفحتها على إنستغرام حفل مغادرتها إلى باريس، بحضور وزير الداخلية القطري.

وزارة الداخلية الفرنسية أكدت، بحسب وسائل إعلام فرنسية، أن “43 ضابط شرطة من قطر وصلوا كتعزيزات إلى باريس”. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الأفراد خلال الحدث إلى 105 أفراد.

هذا الدعم القطري هو جزء من التعاون الخارجي الأوسع للألعاب الأولمبية والبارالمبية. ففي المجمل، تنتظر باريس حوالي 1800 تعزيز عسكري وشرطي من 43 دولة شريكة، بما في ذلك 31 دولة أوروبية، بحسب وسائل إعلام فرنسية. وقالت وزارة الداخلية إنه “سيتم نشر جزء كبير منها في محطات القطارات والمطارات وحول المواقع الأولمبية أو الأحداث الرياضية الـ 39”.

وتدعم هذه التعزيزات حوالي 35 ألف شرطي ودركي و18 ألف جندي فرنسي سيتم تعبئتهم في المتوسط ​​كل يوم لتأمين الألعاب.

وفي حالة قطر، تم توقيع “عقد تعاون إداري في مجال الأمن بين باريس والدوحة، في إطار تأمين“ الألعاب الأولمبية، وذلك خلال الزيارة الرسمية للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وبموجب هذا العقد، يتعين أن تشمل مهمة لخويا ”دوريات راجلة”، و“استخدام الطائرات بدون طيار”، و“إبطال مفعول المتفجرات والذخائر”، أو حتى “مراقبة المركبات والإسعافات الأولية وعمليات البحث والإنقاذ”. وفي هذا الموضوع، تشير وزارة الداخلية إلى أن الوفد القطري “يتكون من فرق كلابية تبحث عن المتفجرات، وضباط شرطة يقومون بدوريات في مطار رواسي – شارل ديغول”.

وإذا كانت الدوحة أرسلت موارد من الشرطة، فإن فرنسا فعلت الشيء نفسه في عام 2022، خلال كأس العالم لكرة القدم، كما ذكر أكسل روند، المتحدث باسم نقابة الشرطة CFTC. وقتها، توجه 220 فرداً من قوات الدرك الوطني والأمن المدني إلى الدوحة لدعم الشرطة القطرية.