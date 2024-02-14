سياسة | دولي | الولايات المتحدة

“لديك دم على يديك وأنت متواطئ في إبادة الفلسطينيين”.. هكذا رد عمدة نيويورك على صرخة محتج- (فيديو)

14 - فبراير - 2024

مدة مدينة نيويورك إريك آدامز

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“القدس العربي”: واجه متظاهرون مؤيدون لفلسطين عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدامز، متهمينه بدعم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتوجه أحد المتظاهرين إلى آدامز، عند خروجه من السيارة، قائلا: “لديك دم على يديك أريك آدامز.. أنت متواطئ في الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين. كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن يقتلوا ستتطلب منك الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟”.

واكتفى العمدة بالرد بـ4 كلما هي: “أعيدوا الرهائن إلى الوطن”. ومع مغادرة آدامز، واصلت المجموعة الهتاف: “إيريك آدامز، لا يمكنك الاختباء، أنت تدعم الإبادة الجماعية”.

ويوم السبت الماضي، نظم المئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مظاهرة داخل متحف الفن الحديث في نيويورك، مما أجبر المتحف على إغلاق أبوابه قبل عدة ساعات، في حوالي الساعة 4 مساء، وفقا لموقع الفنون والثقافة Hyperallergic.

وفي مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، هتف المئات من الأشخاص “فلسطين حرة حرة” وهم يقفون تحت لافتات كتب عليها “وقف إطلاق النار الآن”، و”تحيا غزة”، و”من النهر إلى البحر”.

 

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  1. يقول أحمد أغاتي:
    فبراير 14, 2024 الساعة 1:39 م

    بدون محاصرة السفارات الأمريكية بمظاهرات سلمية في جميع أنحاء العالم الإسلامي لن ينفع أي شيئئ أهم شيئ تتأثر منه أمريكا قرب مصالحها الإقتصادية.
    نرجوا من حضراتكم النشر

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  2. يقول حميد شمس:
    فبراير 14, 2024 الساعة 3:25 م

    ماذا عن الاسري من فلسطين و الاف الشهداء اليس هؤلاء بشر واضح ان هؤلاء لو استطاعوا ابادة العرب و المسلمين لفعلوا

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  3. يقول onside:
    فبراير 14, 2024 الساعة 3:47 م

    اعيدو الارض لأهلها

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  4. يقول نيويوركي:
    فبراير 14, 2024 الساعة 4:28 م

    اكثر عمدة غبياً في تاريخ مدينة نيويورك

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  5. يقول أحلام أكرم:
    فبراير 15, 2024 الساعة 10:47 ص

    حراك الجيل الأميركي الجديد خاصة من الشارع والجامعات هو ورقة الضغط الكبرى لتغيير السياسة الأميركية
    أضف اليها إحتجاج دافعي الضرائب .. بإستخدام حقيقي لما دفعته منذ عام 1948 والذي يزيد على ال 70 مليار وما دفعته خلال هذه الحرب.
    تواطىء الإداره الأميركية في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل يوميا .. من خلال تزويدها بالأسلحة الأميركية ..

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