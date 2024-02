“لديك دم على يديك وأنت متواطئ في إبادة الفلسطينيين”.. هكذا رد عمدة نيويورك على صرخة محتج- (فيديو)

“القدس العربي”: واجه متظاهرون مؤيدون لفلسطين عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدامز، متهمينه بدعم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتوجه أحد المتظاهرين إلى آدامز، عند خروجه من السيارة، قائلا: “لديك دم على يديك أريك آدامز.. أنت متواطئ في الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين. كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن يقتلوا ستتطلب منك الدعوة إلى وقف إطلاق النار؟”.

واكتفى العمدة بالرد بـ4 كلما هي: “أعيدوا الرهائن إلى الوطن”. ومع مغادرة آدامز، واصلت المجموعة الهتاف: “إيريك آدامز، لا يمكنك الاختباء، أنت تدعم الإبادة الجماعية”.

ويوم السبت الماضي، نظم المئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مظاهرة داخل متحف الفن الحديث في نيويورك، مما أجبر المتحف على إغلاق أبوابه قبل عدة ساعات، في حوالي الساعة 4 مساء، وفقا لموقع الفنون والثقافة Hyperallergic.

وفي مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، هتف المئات من الأشخاص “فلسطين حرة حرة” وهم يقفون تحت لافتات كتب عليها “وقف إطلاق النار الآن”، و”تحيا غزة”، و”من النهر إلى البحر”.

🚨 New York's MoMa being occupied right now by artists and workers. pic.twitter.com/ZeqjBLGoKH

— Paolo Mossetti (@paolomossetti) February 10, 2024