لديه اتصالات مع كتيبة التوحيد بسوريا..اعتقال مراهق أمريكي بتهمة التخطيط لمؤامرة إرهابية في الولايات المتحدة

بنسلفانيا- “القدس العربي”: قالت السلطات الأمريكية إن ضباط إنفاذ القانون اجتاحوا منزلاً في مدينة فيلادلفيا لمراهق كان يخطط لشن هجوم في الولايات المتحدة.

وأفادت جاكلين ماغواير، العميلة الخاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أثناء مؤتمر صحافي يوم الإثنين، أن المراهق، الذي تم احتجازه يوم الجمعة، أجرى بحثاً عاماً لأهداف محتملة لم تكن محصورة في مكان واحد.

وأوضحت أن “الأهداف المحتملة” لم تكن فقط في مدينة فيلادلفيا.

وقالت ماغواير: “كان أكثر ما يثير القلق هو الدليل على حصوله على أسلحة نارية وشراء أشياء ومواد تستخدم عادة في صناعة العبوات الناسفة”.

وأضافت “من بين الأشياء التي اشتراها معدات تكتيكية وأسلاك ومواد كيماوية وأجهزة تستخدم في الغالب كأجهزة تفجير”.

وأضافت أن هذه المشتريات تمت خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي أدى “بسرعة” إلى تصعيد هذه القضية “من حيث التهديد والأولوية”.

ورصد المحققون نشاط المشتبه به بعد أن علموا أنه على اتصال بجماعة كتيبة التوحيد والجهاد “الإرهابية”، وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة وتعمل بشكل أساسي في محافظة إدلب في سوريا.

وقال لاري كراسنر، المدعي العام في فيلادلفيا، إنه لم يذكر اسم المشتبه به بسبب عمره مشيراً إلى أنه يواجه اتهامات رسمية.

وأوضح كراسنر أن التهم هي أسلحة دمار شامل، والتآمر الإجرامي، والإحراق العمد، والتسبب في كارثة أو المخاطرة بها، ومحاولة ارتكاب جريمة، وحيازة أداة للجريمة، وتعريض شخص آخر للخطر بشكل متهور.

وقال كراسنر إن مكتبه سيقدم طلبًا لمقاضاة المشتبه به كشخص بالغ، ويمكن تصعيد التهم إلى المستوى الفيدرالي.