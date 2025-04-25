لرفضه الإبادة.. إسرائيل توعز لسفرائها بعدم التعزية برحيل البابا فرنسيس 

القدس: أوعزت إسرائيل لسفرائها بدول العالم بعدم التوقيع على دفاتر التعازي برحيل البابا فرنسيس في سفارات الفاتيكان، بسبب مواقفه الرافضة للإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة.

ومن المقرر أن تقام مراسم جنازة الراحل فرنسيس في ساحة كنيسة القديس بطرس في تمام الساعة العاشرة من صباح السبت، بحضور رؤساء حكومات وأفراد من عائلات مالكة، لكن إسرائيل لن يمثلها سوى سفيرها لدى الفاتيكان.

وصباح الاثنين، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما، بمقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان، وذلك بعد تدهور صحته.

وأوضحت “هآرتس” أن “وزارة الخارجية الإسرائيلية حذفت منشورات تعزية بالبابا الراحل من حسابها الرسمي، ووجّهت بعثاتها حول العالم للقيام بالمثل، إلى جانب أمر داخلي يمنع السفراء من التوقيع على دفاتر التعازي في سفارات الفاتيكان”.

وأضافت الصحيفة: “زعمت الوزارة لاحقا أن الرسالة الأصلية نُشرت بالخطأ”.

وفي إطلالته الأخيرة بمناسبة “عيد الفصح” المسيحي، قال البابا فرنسيس إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة “تولد الموت والدمار”، وتسبب وضعا إنسانيا “مروعا ومشينا”.

وقبل رحيله بيوم، وجّه البابا فرنسيس عدة رسائل للعالم في خطاب قرأه أحد معاونيه، وفق ما ذكره موقع “أخبار الفاتيكان”.

والأحد، دعا البابا أمام حشد من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان إلى “وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والإفراج عن الأسرى، وتقديم المساعدة للشعب الذي يتضوّر جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام”.

(الأناضول)