لرفضه الإبادة.. إسرائيل توعز لسفرائها بعدم التعزية برحيل البابا فرنسيس 

القدس: أوعزت إسرائيل لسفرائها بدول العالم بعدم التوقيع على دفاتر التعازي برحيل البابا فرنسيس في سفارات الفاتيكان، بسبب مواقفه الرافضة للإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة.
ومن المقرر أن تقام مراسم جنازة الراحل فرنسيس في ساحة كنيسة القديس بطرس في تمام الساعة العاشرة من صباح السبت، بحضور رؤساء حكومات وأفراد من عائلات مالكة، لكن إسرائيل لن يمثلها سوى سفيرها لدى الفاتيكان.
وصباح الاثنين، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما، بمقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان، وذلك بعد تدهور صحته.
وأوضحت “هآرتس” أن “وزارة الخارجية الإسرائيلية حذفت منشورات تعزية بالبابا الراحل من حسابها الرسمي، ووجّهت بعثاتها حول العالم للقيام بالمثل، إلى جانب أمر داخلي يمنع السفراء من التوقيع على دفاتر التعازي في سفارات الفاتيكان”.
وأضافت الصحيفة: “زعمت الوزارة لاحقا أن الرسالة الأصلية نُشرت بالخطأ”.
وفي إطلالته الأخيرة بمناسبة “عيد الفصح” المسيحي، قال البابا فرنسيس إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة “تولد الموت والدمار”، وتسبب وضعا إنسانيا “مروعا ومشينا”.
وقبل رحيله بيوم، وجّه البابا فرنسيس عدة رسائل للعالم في خطاب قرأه أحد معاونيه، وفق ما ذكره موقع “أخبار الفاتيكان”.
والأحد، دعا البابا أمام حشد من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان إلى “وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والإفراج عن الأسرى، وتقديم المساعدة للشعب الذي يتضوّر جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام”.
(الأناضول)
رحم الله البابا فرنسيس فقد كان صاحب ضمير إنساني رفيع. وبالتأكيد لايروق للفاشي نتنياهو وحكومته الفاشية الصهيونية دعوات إنسانية لوقف الحرب وتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ويعم السلام! فلقد كان نتنياهو منذ اتفاقات السلام مع الفلسطينيين وأوسلو ضد السلام! نتنياهو فاشي ومجرم ومكانه المحكمة الدولية ونهايته وقريباً إلى مزبلة التاريخ وإن شاء الله.
هل هذا منطقي أو موضوعي، أم هو تصرف ينم عن (عدم وجود) حياء أو لباقة أو إنسانية، لو فعل ذلك، (عربي أو مسلم)، كما هي توصيات (مسؤولي) أي موظف/دبلوماسي في دولة الكيان الصهيوني، عام 2025، أليس كذلك، أم لا؟!
كما وردت من تفاصيل تحت عنوان (لرفضه الإبادة.. إسرائيل توعز لسفرائها بعدم التعزية برحيل البابا فرنسيس) https://www.alquds.co.uk/?p=3480230
لماذا السكوت، على هذه المفاهيم أو التعاملات أو القيم غير الأخلاقية/الإنسانية، في نظام الأمم المتحدة أو أعضاء مجلس الأمن؟!
وبالنسبة إلى ممثلي آل البيت في (الأردن/ المغرب) التي لها حق الوصاية على (الأوقاف) بعد تقسيم الدولة العثمانية بالذات، والتي هي لا تقم بواجبها تجاه هذه الأوقاف في كل أرض (فلسطين)، منذ تأسيس نظام الأمم المتحدة بعد عام 1945،
لقد صدرت في (سلطنة عُمان)، رواية/كتاب ويتم بيعها في معرض الكتاب تحت عنوان (بيان الفئران، سرديات احتجاجية) لتوضيح حقيقة مواقف الدول الأعضاء من العرب والمسلمين في جامعة الدول العربية أو التضامن والتعاون الإسلامي (المُخجِلة)،
وأضيف حقيقة أبدع من وجهة نظري على الأقل د يحيى الكبيسي
في طريقة الوصول، إلى تلخيص مأساة فلسفة (دولة الحداثة) في عنوان (العراق: الحاكمية الشيعية وفقه الهزيمة السنية!) https://www.alquds.co.uk/?p=3479967
…..هذا الوضع يُساعدنا جدا: من جهة أصحاب الضمائر الحية المدافعة عن الحياة…..يقابله أنانيو العالم والمزهقين للأرواح على مرأى ومسمع البشرية…..إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا……