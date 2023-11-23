لمزاعم بـ”صلتها بحماس”.. قوات الأمن الألمانية تداهم عدة عقارات وتحقق مع طبيب فلسطيني- (صور)

برلين ـ :القدس العربي”:

شهدت مدن ألمانية عديدة خاصة في برلين ومونستر وبوخوم حملات تفتيش صباح اليوم الخميس في إطار قيام قوات الأمن بمداهمات في عدة ولايات ضد داعمي حركة حماس وشبكة صامدون. وقبل ثلاثة أسابيع، فرضت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر حظراً على أنشطة حماس في ألمانيا وشبكة صامدون التي يعتقد أنها تتبع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا إنه تم تفتيش شقة سكنية في كل مدينة من المدينتين بالولاية. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، كانت حملات التفتيش تتمركز في برلين، وشملت ولايتي سكسونيا السفلى وشليزفيغ-هولشتاين أيضا. وأوضحت الوزارة أنه تم تفتيش إجمالي 15 عقارا، بين مكاتب وشقق سكنية. ووفقا لتصريحات متحدثة باسم الشرطة، تم إجراء عمليات تفتيش في 11 موقعا ببرلين وحدها من أجل ضبط أدلة إثبات.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية وصفت وزيرة الداخلية المحلية لبرلين، إريس شبانغر، صباح اليوم الخميس، حملات التفتيش الجديدة ضد منظمات إسلامية بأنها خطوة مهمة، وقالت: “عملية اليوم تظهر أنه يتم مواصلة التصدي بشكل حاسم للأيديولوجية الإرهابية المعادية للسامية ولبنية حركة حماس وشبكة صامدون المحظورتين”، وأكدت أنه لا مكان في ألمانيا لمعاداة السامية ودعم الإرهاب.

وتقول الصحيفة إن التحقيقات طالت طبيبا فلسطينيا في مدينة بوخوم في ولاية شمال الراين فيستفاليا، حيث اقتحمت وحدة خاصة من قوات BFE مبنى سكنيا. وتقول الشرطة إنه يحتمل أن يكون قد قام بتمويل للحركة. وبحسب بيلد فإن مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) قام بمراقبة حثيثة لأنشطة الطبيب خاصة أنه يرأس إحدى الجمعيات الثقافية في المدينة. ورصدت الشرطة أيضا حساب الطبيب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة أجراها وزير الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت ريول مع صحيفة بيلد أكد أن التحقيق يجري حاليا لفحص أية صلة شخصية أو هيكلية لجمعيات في ألمانيا مع المنظمتين المحظورتين حركة حماس وشبكة صامدون. وتابع أن التحقيقات تشمل بالإضافة إلى الأنشطة السلفية، رصد أنشطة تابعة للإخوان المسلمين. “تضمن هذه الإجراءات أن يراقب مكتب حماية الدستور في شمال الراين-وستفاليا التطورات الإضافية المتعلقة بالشباب واللاجئين، بما في ذلك ما يتعلق بمسجد خالد بن الوليد في مدينة بوخوم.

وقال محقق لصحيفة بيلد إن الهدف من المداهمة هو تأمين الوثائق والأقراص الصلبة وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تكون مفيدة في مجال التحقيق، بيد أن المحقق الأمني قال أيضا “لقد مر وقت طويل منذ اعلان الحظر، لذلك من غير المرجح أن يتم التوصل إلى نتائج مفيدة”.

وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية قد أعلنت بشكل رسمي أنه تم رصد زيادة واضحة مؤخرا في عدد حالات التحقيق المتعلقة بالإرهاب الإسلاموي التي بدأها الادعاء العام الاتحادي بألمانيا حديثا. وجاء ذلك في رد الحكومة الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض.

وأوضحت الحكومة في ردها أنه تم بدء 356 حالة تحقيق ذي صلة بالإرهاب الإسلاموي في الفترة بين مطلع كانون الثاني/يناير ونهاية أيلول/سبتمبر من هذا العام.

ومقارنة بالعام الماضي، كان الادعاء العام بدأ 183 حالة تحقيق تتعلق بالإرهاب الإسلاموي خلال الفترة الزمنية ذاتها. وبلغ عدد حالات التحقيق المتعلقة بالإرهاب الإسلاموي التي بدأها الادعاء العام على مدار عام 2022 بأكمله 236 حالة من إجمالي 451 قضية تحقيق تم بدأها خلال العام بأكمله، بحسب البيانات.

وتفيد الأرقام الرسمية أن عدد أعضاء حماس في ألمانيا حوالى 450. وقالت الوزارة إنه رغم أن أعضاء حماس لم يقوموا “بأعمال عنف” في ألمانيا حتى الآن، حاولوا جمع الأموال لمساعدة الحركة في الخارج و”التأثير على الخطابين الاجتماعي والسياسي في ألمانيا”. وأوضحت أنه من ناحية أخرى، تميل “صامدون” إلى استخدام العنف… وتنكر حق إسرائيل في الوجود”.