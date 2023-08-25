لصوص… لكن غير ظرفاء!

في الآونة الأخيرة تتابعت القضايا الساخنة والحوادث (منها ما هو مفجع بكل تأكيد) والاكتشافات، وكلها تصب في خانة «فضائح» النظام المصري في طبعته أو حقبته السيسية، وما قد يلحق به الحرج؛ لعل أول ما يتبادر إلى ذهني مما قد يتصدر العناوين هو الحادث الإرهابي في العريش، واللغط الذي أُثير وذاع عن الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب، والمليارات التي أُنفقت عليها، أو بالأحرى التي أهدرت في رمال الصحراء، حيث تُركت الصوب لتتعفن، وأخيراً وليس آخراً الطائرة التي ضُبِطت أو أوقفت وتقرر فضح أمرها في زامبيا، محملةً بخيرات الأرض من الذهب وملايين الدولارات والمخدرات (مع التأكيد على أن كمياته تدل على كونه للاستخدام الشخصي، لئلا يظن ظان مغرض أو يزعم مرجفٌ أشر أنه للاتجار، لا سمح الله) وما تيسر من الأسلحة والذخيرة.

من ناحيةٍ (لا تخلو من الأنانية لذا أبادر إلى الاعتراف بها) فإن ليس لي أن أشتكي، إذ وفق وتيرةٍ تتعاقب فيها مواسم الجدب الإخباري بالخصب والوفرة من الحوادث المتسارعة، ذات الطابع الكارثي والفضائحي، بصورةٍ تكاد أن تكون حصرية، فقد حلت نوبة الوفرة، لاسيما بعد فترة غيابٍ ودلالٍ وتمنعٍ من السيسي، ربما لمعرفته أو ثقته بأنه فاكهة المنتديات، ونجم الأخبار ومادتها الأسخن، فبعيداً عن التسالي فإن ذلك يفتح لي باباً للكتابة، إذ تفيض عليّ تلك الوفرة فأجد مادةً أتناولها، خاصةً أن السيسي تحديداً ما أن «يمسك بالحديدة» (الميكروفون في الاصطلاح الشعبي المتهكم) وينطلق على سجيته تسيل منه الدرر، التي تفضح مكنونه ويتحفنا بفاصلٍ من الكوميديا السوداء، لكن المخيفة في الوقت نفسه، بما يكشف من خواءٍ شخصي يعكس خواء وتهافت وتفاهة النظام، مع الاعتراف بأن الجانب الفكاهي في كلامه قد قل.

تتابعت القضايا الساخنة والحوادث (منها ما هو مفجع بكل تأكيد) والاكتشافات، وكلها تصب في خانة «فضائح» النظام المصري في طبعته أو حقبته السيسية

في هذا السياق فإن الحوادث التي أسلفت، تكشف مجتمعةً عن طبيعة هذا النظام والحالة التي وصل إليها؛ لعله من الأقرب إلى الصواب أن نقول، إن كلاً منها بمثابة زاوية للنظر، أي كأننا ننظر إلى الكائن أو الوحش نفسه من زوايا متعددة، فحادث العريش يدل على انعدام الكفاءة، أو الجهوزية وتوفر المعلومات الاستخبارية التي تمكن من إحباط هذه النوعية من العمليات، بالإضافة إلى فقدان السيطرة الحقيقية على الأرض في وجه الحركات المناوئة (والدول المعتدية في حال تطور الأمور إلى هذا وإن كنا نراه بعيداً)؛ أما الصوب الزراعية فتنضم إلى أو تنعقد حلقةً أخرى في سلسلةٍ من المشاريع عديمة الجدوى، غير المدروسة، التي لا تخدم سوى الدعاية والصخب الإعلامي، وتوفر غطاءً يمكن النهب من ورائه، ثم تُترك لمصيرها من البلى وتكالب عناصر الطبيعة عليها ليتفرغوا إلى «النَهَبَاية» التي تليها وهكذا، أما حادث توقيف الطائرة فمحملٌ بما لذ وطاب من توليفة متعددة التوابل والبهارات من اللصوصية والحماقة والعجرفة والجهل، أي كل مكونات شخصية رجال الحكم والواصلين والمقربين في النظام المصري، مع ملاحظة استمرار مسلسل التردي أيضاً في مستوى تلك النماذج والنوعيات، الرديئة من الأساس وطيلة الوقت.

«منذ متى ونحن بهذا السوء؟» و»منذ متى والفشل يلاحقنا؟» تلاحقني هذه الأسئلة بدورها منذ سنين، إلا أنها باتت تلح عليّ بصورةٍ خاصة في الآونة الأخيرة، ربما مواكبةً للتردي سريع الوتيرة، لذا فإنني أزعم أنها مشروعةٌ تماماً، وقد وصلت إلى قناعة بأن الفشل يلاحقنا منذ زمنٍ بعيدٍ جداً، منذ تغلب الضباط على السلطة فحبسوا معارضيهم وصادروا المجال العام وانطلقوا في مسيرتهم يعيدون تشكيل المجتمع والناس، مضيفين إلى رصيدهم من التشوهات النفسية؛ لقد مضى الضباط في طريقهم، يتعاملون بعنجهيةٍ ورعونةٍ مملوكية، بلا خططٍ أو تصوراتٍ واضحة، على التوكل، ديدنهم التجربة، «مرة تصيب ومرة تخيب»، وكثيراً، بل غالباً ما خابت، يتدخلون في كل شيء، ودائماً وأبداً كان الهم الأكبر والشاغل المتسلط عليهم هو السيطرة التامة على الحكم، وعلى كل مقدرات البلاد. إن الفشل قديم، وترقية أهل الولاء قديم، والعنف قديم، والكذب والعنتريات والادعاءات الفارغة التي تخفي خواءً مرعباً، هذه أيضاً قديمة، واللصوصية قديمة، 1967 لم تكن عارضاً أو كبوة، بل كسراً في جدار الأكاذيب كشفت حقيقة الخواء والخوار. ربما لا يتسع المجال هنا للغوص في مبررات وطبيعة ذلك الضعف والفشل الهيكليين، فالضباط وانقلاباتهم، للإنصاف، لم تأتِ من فراغ، لكن السؤال ما هو الجديد؟ لعل التدهور البشع هو الجديد، وذلك التمادي في السرقة والنهم غير المسبوق للإثراء بسرعةٍ لم تُر من قبل، في ما قبل، كانت هناك «أصول» وقواعد للسرقة، نوع من المراعاة لاتزانٍ ما لا يعصف تماماً بمقدرات الناس، ويسمح بحيزٍ للمرونة لديهم بما يوفر فرصةً للمناورة والتحايل على الواقع الصعب والمعايش الأصعب، كان هناك إدراكٌ ما لفكرة «الدولة» والتزاماتها (مع اعترافنا بالتنصل المستمر البطيء منها)، ولئن كان ذلك التمادي بهذه الوتيرة يعصف بالناس ويفقرهم، بل يملقهم، ولما كان في أعقاب هزيمة ثورةٍ شعبية فإن عنفاً غير مسبوقٍ أيضاً يصاحبه، الجديد أيضاً هو الصفاقة الشديدة والبلادة تجاه معاناة الناس.

لكن هناك مستجداً آخر يعني الكثير في السياق المصري: ثقل الظل، هذا تحديداً بدأ مع السيسي، فليست قدراته الذهنية محدودة وثقافته منعدمة، ومعرفته باللغات، أي لغات، بما فيها العربية، شبه منعدمة، ووصلاته التمثيلية الميلودرامية رديئة وسمجة غير أنها مضجرة ومثيرة للغثيان، بل هو فوق البيعة ثقيل الظل، والضحك منه ضحكٌ مرير يفعمه الغيظ، ولصوصية رجالات النظام ومصالحهم ومساعيهم النهبية، لم تعد تثير الضحك، فقد تخطت خانة السرقة المعتادة للسابقين إلى حيز قطع الطريق والقتل في قارعته، والمصريون، الذين اعتادوا على السرقة والكذب وابتلاعهما من الطبقة الحاكمة لم يعتادوا على ذلك، وهم قد يغفرون الكثير، ما توفرت الفكاهة وخفة الظل، السادات مثلاً، كم كثُرت مشاكله، وكم لحق بذمته المالية (ناهيك عن نزاهته ووطنيته من الأساس) إلا أنه كان «كاركتيرا»، شخصية مسرحية وممثلاً لا بأس به وخفيف الظل ما شاء، حتى مبارك، فقد صلُح كمادةٍ للفكاهة، دون قصد في حقيقة الأمر، أما الآن، مع انهيار قيمة العملة والتضخم المرعبين المؤلمين، خاصةً بهذا المعدل الخاطف السرعة، وكثرة الحديث عن كم الديون وتعويمٍ آخر مقبل، على الأغلب في سبتمبر، ومع ذلك المستوى من البطش والدم فإن فضيحةً كفضيحة الطائرة المثقلة بالذهب والدولارات، مع اليقين بأن كثيراً غيرها مرّ وسيمر، فإن «الحكاية ما تضحكش»، كما قال الراحل نجيب سرور، والنتيجة التي يخلص لها الناس بسهولة، ودون حاجةٍ للتحذلق أو التعمق أو التفلسف، أن المقبل أسوأ وأن النظام ليس سوى حفنةٍ من اللصوص وقاطعي الطريق، الذين يوقنون بأن هذا النظام مهلهلٌ ساقط فهم في سباقٍ مع الزمن لوضع يدهم على أكبر قدر ممكن من الثروة وترك البلد ليتعفن، أجل، يصل الناس الآن إلى قناعة بأن من يحكمونهم عصابة مسلحة، كما قيل في الأدبيات الاشتراكية، التي زُعم أن زمانها ولى، تتحلى بقدرٍ مذهلٍ من الجهل والجلافة والعنجهية، بيد أن الجديد هو أن لصوصنا الآن ليسوا ظرفاء!

كاتب مصري