لصوص يسرقون ساعات فاخرة ومجوهرات من منزل راموس

مدريد: تعرض منزل سيرخيو راموس للسرقة، في حين كان أولاده الأربعة داخله، في وقت كان مدافع إشبيلية المخضرم يخوض مع فريقه منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حسب ما أفادت الشرطة المحلية الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسبانية: “يتم التحقيق في الأمر”، مضيفة أنه في وقت السطو، كان هناك أشخاص داخل المنزل من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أطفال راموس الأربعة والمربيتين اللتين تعتنيان بهم، كانوا في المنزل أثناء عملية السطو التي وقعت في بلدة بوليلوس دي لا ميتاسيون في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، لكن لم يصب أي منهم بأذى. في حين كانت بيلار روبيو زوجة راموس غائبة.

وحصلت السرقة خلال مشاركة راموس (37 عاما) مع إشبيلية على ملعبه “سانشيس بيسخوان” أمام لنس الفرنسي، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وحسب ما ورد، سرق اللصوص ساعات فاخرة ومجوهرات وملابس لمصممين عالميين ومبالغ نقدية.

وانضم راموس إلى قائمة طويلة من اللاعبين في إسبانيا الذين تعرضوا لسرقة منازلهم أثناء مشاركتهم في المباريات، ومن بينهم الفرنسي كريم بن زيمة (لاعب الاتحاد السعودي حاليا) وألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) ومدافع برشلونة المعتزل جيرار بيكيه.

(أ ف ب)