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لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار من متجر في لوس أنجليس بعد اختراق جدار خرساني

منذ ساعتين

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لوس أنجليس: تمكن لصوص من حفر نفق عبر جدار خرساني للوصول إلى متجر مجوهرات في لوس أنجليس، وسرقوا ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من الساعات والقلائد وسلاسل الذهب والبضائع الأخرى، حسبما أفادت الشرطة.

وقعت عملية السرقة حوالي الساعة 0930 مساء الأحد في متجر “لاف جويلز” الواقع في شارع برودواي في قلب حي المجوهرات وسط المدينة، وفقا للشرطة.

ويراجع المحققون لقطات كاميرات المراقبة التي تظهر المشتبه بهم وهم يدخلون المتجر من خلال فتحة كبيرة قاموا بحفرها من العقار المجاور.

وأضافت الشرطة يوم الثلاثاء: “لقد حفروا عبر عدة طبقات من الخرسانة للوصول إلى الموقع المستهدف”.

وأوضح أن عددا غير معلوم من المشتبه بهم فروا عبر نفس الفتحة واستقلوا شاحنة حديثة. ولم تكتشف عملية السرقة حتى وصل الموظفون إلى العمل صباح يوم الإثنين.

(أ ب)

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