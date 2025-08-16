لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة 2 مليون دولار في سياتل بأقل من دقيقتين- (فيديو)

سياتل: قالت الشرطة الأمريكية يوم الجمعة إن لصوصا في مدينة سياتل هربوا بما يقدر بنحو 2 مليون دولار من الماس والساعات الفاخرة والذهب وغيرها في عملية سرقة جريئة في منتصف النهار لمتجر مجوهرات في أقل من 90 ثانية.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في المتجر بمنطقة غرب سياتل أربعة مشتبه بهم مقنعين يحطمون الباب الأمامي الزجاجي المغلق بمطارق ثم ينهبون ست واجهات عرض يوم الخميس.

وقالت الشرطة في بيان إن واجهة عرض واحدة كانت تضم ساعات رولكس قيمتها 750 ألف دولار.

وأوضحت الشرطة أن أحد المشتبه بهم هدد العمال برذاذ للدببة ومسدس صاعق، لكن لم يصب أحد.

NEW: Surveillance video shows the robbery of a jewelry store in West Seattle yesterday. The suspects made off with more than $2-million in watches and jewels in 90 seconds. I’ll talk with the owners on @komonews at 6. STORY: https://t.co/rdPMq8kZQ6 pic.twitter.com/K8Tt4yacvG — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) August 15, 2025

وقال جوش ميناش، نائب رئيس المتجر المملوك للأسرة، عبر الهاتف يوم الجمعة: “لقد أصبنا بصدمة كموظفين. سنغلق لفترة من الوقت”.

وأضاف ميناش أن العمال انتهوا من تنظيف الزجاج المكسور ويعملون على إحصاء الخسائر.

وقالت الشرطة إنهم استجابوا لبلاغ عن السرقة، لكن المشتبه بهم كانوا قد هربوا بالفعل في سيارة ولم يتم ضبطهم خلال عملية بحث في المنطقة.

(أ ب)