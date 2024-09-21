لضمان وحدة الفريق.. ريال مدريد يمنح مبابي وفينيسيوس وبيلينغهام الراتب نفسه- (تدوينة)

باريس- “القدس العربي”:

في خطوة تهدف إلى ضمان وحدة غرفة تغيير ملابس نادي ريال مدريد الإسباني، أصبح لاعبا الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنكليزي بيلينغهام الآن على يتقاضيان نفس الراتب الذي يحصل عليه زميلهما والوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي، منذ توقيعه هذا الصيف مع النادي، بحسب وسيلة الإعلام الإسبانية “أوكدياريو”.

وبات الثلاثة يحصلون على 15 مليون يورو سنويًا، وهي طريقة لإدارة نادي ريال مدريد لتجنب التوترات داخل غرفة تغيير الملابس، وفق “أوكدياريو”.

D'après les informations du média espagnol #OkDiario, Florentino Perez a augmenté Vinicius Jr et Bellingham afin qu'ils touchent le même salaire que Mbappé soit 15M€ net par an. La direction du Real Madrid souhaite éviter les tensions entre ses stars. pic.twitter.com/kEx5RLqBcr — Team Info (@TeamInfoHT) September 20, 2024

فبعد وصوله مجانًا هذا الصيف من باريس سان جيرمان، وقع كيليان مبابي حتى عام 2029 مع نادي الميرينغي. في المواسم الأخيرة، وبأوامر من المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، غالبًا ما كانت غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد في دائرة الضوء، حيث كانت تعتبر صحية وتتمتع بأجواء متناغمة.

وبالتالي، وافق ريال مدريد على زيادة جيدة للغاية لنجمي الفريق جود بيلينغهام وفينيسيوس، اللذين حصلا على حوالي 10 ملايين يورو صافيًا في الموسم الماضي.

منذ موسمه الأول في النادي، أبهر لاعب خط الوسط الإنجليزي، حيث تم ضمه مقابل أكثر من 100 مليون يورو من بوروسيا دورتموند في عام 2023. من جانبه، أثبت المهاجم البرازيلي نفسه تدريجيًا منذ وصوله في عام 2018 وهو في 18 من عمره، كأحد رؤساء ركائز الفريق.

في بداية الموسم، قام كارلو أنشيلوتي بوضع النجوم الثلاثة في خطة 4-3-3، والتي يمكن أن تتغير في المباريات الكبيرة، بالإضافة إلى اعتبارات الراتب.

كان للتوقيع مع كيليان مبابي أيضًا عواقب رياضية، حيث لعب الإيطالي في أغلب الأحيان بطريقة 4-4-2 الماسية الموسم الماضي. وبالنظر إلى الصعوبات الأولى التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن يعود أنشيلوتي إلى النمط الذي أثبت نفسه.