لطيفة التونسية تحيي حفلين في مهرجاني طبرقة وصفاقس الدوليين

تونس – «القدس العربي»: تستعد المطربة لطيفة التونسية لإحياء حفلات غنائية في البلاد، حيث تحيي حفلين في مهرجانين مختلفين في تونس خلال الأسبوع الجاري.

وتشارك في حفلة استثنائية يوم 27 الشهر في مهرجان طبرقة الدولي، كما تقدم حفلة أخرى يوم 29 في مهرجان صفاقس الدولي، وتعود بعدها إلى مصر.

وكانت النجمة طرحت ألبومها «مفيش ممنوع» الذي ضم 10 أغان، قامت بتصويرها جميعا فيديو كليب، وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين في تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي، وتــــجاوز ألبوم لطيفة 25 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمــــــية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كـــــما تصدر التريند خلال الفترة الماضية عبر كافة منـــصات الموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي.