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لطيفة التونسية تستعين بالفن لمحاربة “قوارب الموت”- (فيديو)

منذ ساعتين

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تونس – “القدس العربي”: أعلنت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي عن أغنية جديدة بعنوان “يا اللي مروّح”، تدعو فيها المهاجرين إلى العودة لبلادهم.

ويقول مطلع الأغنية “يا اللي مروّح.. سلّم ع اللي مشى ما روّح.. قلو يروّح.. وحداني في الغربة ملوّح”، وترصد أوضاع المهاجرين البائسة في الغربة، ومعاناة أهلهم في تونس.

وتعتمد الأغنية على مفردات بسيطة ومعبرة من اللهجة التونسية للحديث عن ظاهرة باتت مقلقة جدا في السنوات الأخيرة، وتتعلق بالهجرة غير النظامية، مستعينة بصور لقارب محطم وبقايا أمتعة لمهاجرين، كناية عن قوارب الموت التي تغرق سنويا أمام السواحل التونسية مخلفة عشرات الضحايا الحالمين بـ”الفردوس الأوروبي”.

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