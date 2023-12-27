لطيفة رأفت تكشف عن حقيقة علاقتها ببارون المخدرات “إسكوبار الصحراء”- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: “حسبي الله ونعم الوكيل”، بهذه العبارة ختمت الفنانة المغربية لطيفة رأفت تعليقها الذي أرفقته بمقطع فيديو “لايف” لا زال يتصدر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

مقطع الفيديو المذكور نشرته لطيفة رأفت ردا على الاتهامات لها بأنها سافرت خارج المغرب هربا من التحقيق في قضية تاجر المخدرات المالي الملقب بـ “إسكوبارالصحراء”، حيث كشفت تفاصيل زواجها منه وطلاقها بعد اكتشافها أن حياته عبارة عن لغز.

وكتبت لطيفة رأفت موجهة خطابها للمغاربة بالدارجة ما معناه “الله يجازيكم بالخير، دعوني أكبّر ابنتي الغالية بالصحة والعافية حتى أوصلها إلى ما تريد أي أم أن تراه في أبنائها”.

وأكدت الفنانة المغربية “من كثرة حبي لإخواني المغاربة كنت دائما سباقة إلى التضامن معهم ولا أريد أي حاجة تؤذي شباب بلادي…”. وأضافت “القانون موجود في البلاد لكي يحمي جميع المواطنين والدليل ترونه”، وختمت تعليقها بقولها “مرحبا إذا كان اسمي هو الضحية في هذا الموضوع”، لتستطرد بالقول “حسبي الله ونعم الوكيل”.

ما ورد في التعليق قليل من كثير ظهر في مقطع الفيديو “اللايف”، الذي كشفت فيه معطيات ومعلومات لأول مرة تتعلق بظروف زواجها من بارون المخدرات المالي، وأسباب طلاقها منه.

وبدت الفنانة لطيفة رأفت وهي تتحدث متأثرة بسياق الاتهامات التي طالتها والتي تزامنت مع سفرها خارج المغرب، حيث نفت أن يكون لها أي علاقة بمجريات التحقيق الحالي في قضية بارون المخدرات، ونفت في حديثها معرفتها بنشاط طليقها الإجرامي المتعلق بتجارة المخدرات، وأنه قدم نفسه لها كرجل أعمال يستثمر في المغرب.

وأكدت الفنانة أنها وثقت فيما قاله طليقها من كونه رجل أعمال، لأنه كان محاطا بأشخاص من معارفه لا شبهة عليهم، وشددت على توضيح ظروف زواجها منه، والذي جاء بعد 15 يوما من تعرفها عليه، ودام الزواج لأربعة أشهر و10 أيام فقط، لتنفصل عنه بعد ذلك بسبب رفضها لطريقة حياته والتي تتمثل في كثرة السهرات والحفلات الليلية والإدمان أيضا.

ووفقا لرأفت، فإن “بارون المخدرات” بعد زواجها منه، استقر في منزلها “فيلا” بالرباط، اشترتها قبل ارتباطها به بوقت طويل، وكان طلبه أن تأتي للاستقرار معه في الدار البيضاء، بداية الخلاف الذي أفضى إلى الانفصال، ناهيك عن أن “حياته عبارة عن لغز”، لما يكتنفها من غموض ولا تعرف الكثير من تفاصيلها.

ولتوضيح أنها هي من سعت إلى الانفصال، قالت لطيفة رأفت إنها تقدمت بطلب الطلاق الشقاق وذلك بعد مدة قصيرة من ارتباطهما، وهو ما يوضح تخليها عن كافة حقوقها المادية، لتؤكد أنها لم تحصل على أي أملاك من طليقها، وهو ما تأكدت من صحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتضاعفت جرعة التأثر لدى الفنانة المغربية عندما وصلت إلى مناشدة الأشخاص الذين تداولوا أخبار هربها من التحقيق وعلاقتها بقضية تاجر المخدرات المالي، وبالدموع طلبت من “الساعين إلى تسويد اسمها” والإساءة إليها في مواقع التواصل الاجتماعي، الكف نشر التعليقات الجارحة، خاصة في ظل مرورها من وعكة صحية، كما أنها تركز حاليا على تربية ابنتها بعيدا عن كل ما ينغص حياتها من مشاكل.

ولم تفوت الفنانة فرصة خروجها لأول مرة ردا على اتهامات علاقتها بقضية “إسكوبار الصحراء”، لتتحدث عن التشكيك في نسب ابنتها، واتهامها بإنجابها بطريقة غير طبيعية، مشيرة إلى أنها في البداية لم ترد على ذلك لأنها لا تريد النزول إلى الحضيض.

وأوضحت لطيفة رأفت أن ابنتها تشبه والدها الذي يرفض الخروج والظهور في صور للإعلام، ولا يريد الكشف عن هويته أيضا.

الجدير بالذكر أن قضية بارون المخدرات المالي الملقب بـ “إسكوبار الصحراء” ما زالت تشغل الرأي العام المغربي، خاصة بعد أن جر معه إلى السجن شخصيات بارزة في الرياضة والسياسة.

ويوجد بارون المخدرات المالي حاليا خلف القضبان في سجن عكاشة بالدر البيضاء بعد نقله من سجن الجديدة، التي كان قد اعتقل بها سنة 2019، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات.