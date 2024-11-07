سياسة | عربي

لعمله في علاج ضحايا الإبادة بغزة.. الطبيب “أبو ستة” رجل العام لكتاب “500 شخصية مسلمة”

7 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

عمان: نال الطبيب البريطاني فلسطيني الأصل، غسان أبو ستة، لقب “رجل العام” في كتاب “500 شخصية مسلمة”، على خلفية عمله الدؤوب بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ عام وشهر.
وكان لقب “سيدة العام” من نصيب الملكة رانيا، وحل ملك الأردن عبد الله الثاني بالمركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية إسلامية مؤثرة بالعالم، وفق الكتاب الذي يصدر عن المركز الملكي للبحوث الاستراتيجية ونشره على موقعه الخميس.
والمركز الملكي للبحوث الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل تابع لمؤسسة “آل البيت” الملكية للفكر الإسلامي، ويتخذ من العاصمة الأردنية مقرا له.
ووصف الكتاب السنوي، غسان أبو ستة بأنه من “رواد الطب، وداعية قوي من أجل الحقوق الفلسطينية”.
وقال إن “عمله الدؤوب في غزة خلال الإبادة الجماعية المستمرة لفت انتباه العالم إلى الأزمة الإنسانية هناك، ولا تزال جهوده الدؤوبة لتحقيق العدالة للفلسطينيين يتردد صداها على مستوى العالم”.
واختار الكتاب الملكة رانيا، عقيلة ملك الأردن “سيدة العام”، وقال إنها منذ بدء الحرب على غزة “برزت كصوت قوي وبليغ من أجل العدالة والإنسانية في مواجهة المجازر المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين”.
وأضاف أن “جهودها الدؤوبة لتغيير التصورات الغربية عن القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي، جعلت منها قوة هائلة في الخطاب العالمي”.
والمركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية إسلامية مؤثرة بالعالم كان من نصيب الملك عبد الله الثاني، الذي أوضح الكتاب أنه “اتخذ خطوات حاسمة لوقف حرب إقليمية أكبر، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة والضفة الغربية”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

عاهل الأردن يؤكد ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة- (تدوينة)
20 - أغسطس - 2025
ميرتس: الحكومة الألمانية لن تعترف “الآن” بدولة فلسطينية
29 - يوليو - 2025
“تشويق” على الطريقة الأردنية: صورة للملك تنبئ بـ”طبخة كبرى” تطهى وسيناريو يقترح “تسونامي تغييرات”- (تدوينة)
29 - مايو - 2025
الملكة رانيا تكشف سبب غيابها عن حفل عيد الاستقلال: انضممت لنادي الديسك الأردني- (تدوينة)
27 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية