لفتحه للمستوطنين.. إسرائيل تغلق المسجد الإبراهيمي بالخليل 4 أيام

الخليل: بدأت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، إغلاق المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين المسلمين لمدة 4 أيام وفتحه للمستوطنين بمناسبة الاحتفال بعيدين يهوديين.

وقال مدير المسجد الإبراهيمي معتز أبو سنينة، في تصريح، إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت الأربعاء إغلاق الحرم الإبراهيمي بسبب عيدي العرش والغفران”.

وأضاف أن “الاحتلال وعقب إغلاق الحرم الإبراهيمي عادة ما يفتحه بكل أقسامه أمام المستوطنين، ويتم عمل حفلات صاخبة وصلوات تلمودية.. والإغلاق يستمر حتى مساء السبت القادم”.

ويبدأ الاحتفال بـ”عيد الغفران” مساء الخميس، وفيه تزداد اقتحامات المستوطنين لمواقع دينية وتاريخية إسلامية، وبينها المسجدان الإبراهيمي في الخليل والأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ويوجد الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ 1994 قسّمت إسرائيل المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

(الأناضول)