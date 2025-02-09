لفضح الإبادة الإسرائيلية.. فرقة أيرلندية تطرح أغنية من أجل غزة- (فيديو)

فرقة الروك الأيرلندية "ذا شان فانز"- من حسابهم على إنستغرام

دبلن: قال المغني الرئيسي لفرقة الروك الأيرلندية “ذا شان فانز” جيك ماك سياكايس إنهم يسعون بأغنيتهم الجديدة لفضح الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، وزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية.

والجمعة، أطلقت الفرقة أغنية جديدة مدتها 10 دقائق بعنوان “ذا شان فان” (السيدة العجوز باللغة الأيرلندية)، مع مقطع مصور مدعوم من فنانين أيرلنديين من غرب بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية، ونشطاء متضامنين مع فلسطين.

وشارك أكثر من 100 فنان عالمي بإعداد المقطع المصور، الذي جمع بين الرسوم المتحركة القصيرة، والرسوم التوضيحية، واللوحات، والمنحوتات المصنوعة يدويا، وأشكال فنية مختلفة.

وتعكس الصور، التي تعرض أعمال موسيقيين شباب وفنانين عالميين، النضال المشترك من أجل الإنسانية والكرامة وتقرير المصير، إلى جانب الروح القوية والإبداعية للمشروع.

زيادة الوعي بفلسطين

قال سياكايس “إن فرقة ذا شان فانز فرقة حديثة التأسيس في غرب بلفاست”.

وأضاف: “من خلال أغنيتنا الجديدة، نريد فضح الإبادة الإسرائيلية الجماعية في غزة، وزيادة الوعي وجمع التبرعات لتقديم المساعدات للفلسطينيين بالقطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية”.

ولفت إلى وجود تشابه بين تاريخ المقاومة الأيرلندية والمقاومة الفلسطينية.

واستدل على ذلك بأنه في عام 1981، فقد بوبي ساندز، أحد أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي، حياته أثناء إضراب عن الطعام احتجاجا على رفض الحكومة البريطانية الاعتراف به وبسجناء جمهوريين آخرين كسجناء سياسيين.

وذكر أن ساندز “استخدم جسده أداة أخيرة للمقاومة”.

وفقد الأسير الأيرلندي “بوبي ساندز” حياته، وهو مضرب عن الطعام لمدة 66 يوما، واشتهر بمقولته “انتقامنا هو ضحكة أطفالنا”.

تاريخ مشترك بين فلسطين وأيرلندا

وأوضح الفنان الأيرلندي أنهم بأغنيتهم الجديدة يهدفون إلى تحرير عقول الشعوب من الاستعمار. وقال: “أيرلندا وفلسطين لديهما تاريخ استعماري مشترك، وبصفتنا فرقة موسيقية، نحاول إيصال رسالة بأن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة”.

وشدد على ضرورة “وقف إطلاق نار دائم لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) للأراضي الفلسطينية، الذي دام أكثر من 75 عاما”.

واختتم حديثه بالقول: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يعاني الفلسطينيون في غزة تحت وطأة المستعمرين”.

الإبادة الجماعية في فلسطين

يتميز المغني الرئيسي للفرقة سياكايس، بأغانيه المستوحاة من الشعر الأسطوري الأيرلندي والتحدث ضد الظلم.

وتتناول الأغنية الإبادة الجماعية في فلسطين، وتسلط الضوء على الصحافيين الشجعان الذين يعملون في غزة وفلسطين عموما، كما تتطرق إلى الرقابة على الصحافة واستهداف الصحافيين خلال الحرب.

كما تلقي الضوء على اعتقال وسجن الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وصدرت أغنية “ذا شان فان”، الجمعة، مع تصميمات خاصة بالفرقة، وسيتم الإعلان أيضا عن جولة للفرقة تتضمن عروضا موسيقية حية وجمع تبرعات من أجل المساعدات الإنسانية لغزة.

(الأناضول)