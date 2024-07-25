«لقاءات ريف 6»: إنتاج سينمائي بيئي وبحث في العدوان الإسرائيلي

بيروت – «القدس العربي»: تنعقد لقاءات ريف المتميزة بأنشطتها البيئية للسنة السادسة على التوالي أيام 26، 27 و28 الشهر الجاري في بلدة القبيات في منطقة عكار منطلقة هذا العام من الواقع الذي يعيشه لبنان وقطاع غزّة.

ففي برنامج لقاءات ريف نشاطات حول البيئة والسينما والفن، آخذة بعين الاعتبار الأوضاع المأساوية التي تعيشها المنطقة، وبخاصة الاعتداءات على جنوب لبنان، والإبادة الجماعية والبيئية في فلسطين. ومحور البرامج التي ستشهدها الأيام الثلاثة هو «التنوع البيولوجي والبشري».

وفي البيان الصادر عن المنظمين للقاءات ريف التفاتة إلى واقع التفكك الاجتماعي والاقتصادي في لبنان. والعنف الذي يعاني منه اللبنانيون في الجنوب، وكذلك في فلسطين(…) وفي خضم هذه السلسلة من العنف والظلم والتعصب، تعدّ لقاءات ريف وسيلة للتمسك بالتنوع الذي صاغ أرضنا وسكان منطقتنا بأكملها. وترسّخ لقاءات ريف وجودها في المناطق الريفية لتعزيز الاندماج والانفتاح على الآخر وجميع أشكال الثقافة والإبداع.

من برامج لقاءات ريف في القبيات «التنوع البيولوجي والسينما» وهو مشروع يُشرف عليه مخرجون مختصون بعلم البيئة، وإنشاء أعمال وثائقية حول التنوع البيولوجي، تمّ اطلاقه في نهاية عام 2023.

وفي هذا الإطار اُنتجت 8 أفلام قصيرة، ستُعرض لأول مرة يوم السبت بحضور صانعيها. ويتبعها نقاش مع الجمهور الذي سيصوت لأفضل فيلم.

وفي البرنامج كذلك مسابقة الأفلام القصيرة الدولية التي تُعقد للسنة السادسة على التوالي، والمشاركة فيها مفتوحة للأفلام من كل العالم. وهي تتناغم مع موضوع النسخة الحالية من لقاءات ريف المهتمة بـ«التنوع البيولوجي والبشري». وتشارك في المسابقة ثمانية أفلام. وستمنح لجنة الخبراء جائزتها لأحد هذه الأفلام والتي تخضع بدورها لتصويت الجمهور وسفراء ريف.

هذا وتُعرض من خارج المسابقة عدّة افلام نالت جوائز عالمية منها «المفتاح» للمخرج الفلسطيني ركان ميسي. وكذلك فيلم «حكاية الجواهر الثلاث للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي.

وفي برنامج لقاءات ريف رحلات في الطبيعة وزيارات لبعض المعالم. وكذلك محاضرة بعنوان «التنوع البشري والبيولوجي تحت التهديد: حالة جنوب لبنان.» إلى لقاءات خالية من النفايات، في مسابقة لجمع البلاستيك وورشة إعادة التدوير. إلى ليالي «عشاء من القلب: تحية لتراث النساء الريفي في الطهي».

والختام مع المغنية الفلسطينية سلوى جردات، التيستقدّم حفلها في لقاءات ريف تحية لجنوب لبنان وفلسطين.