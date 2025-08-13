لقاءات فلسطينية في القاهرة تبحث التهدئة واليوم التالي.. وإجماع على اللجنة الإدارية ورفض مقترح “حاكم غزة”

غزة – “القدس العربي”:

علمت “القدس العربي”، أن اللقاءات التي شرع المسؤولون المصريون عقدها في القاهرة، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة، جرى توسيعها لتشمل عدة فصائل فلسطينية إلى جانب حركة حماس، وأن وفود عدة فصائل وصلت تباعا إلى مصر، وبدأت الأربعاء بعقد لقاءات منفصلة وأخرى شاملة، تركز في مجملها على موضوع اليوم التالي للحرب، وكيفية إدارة قطاع غزة، في ظل السعي المصري لإقرار تشكيل اللجنة الإدارية.

وشهدت الساعات الـ 24 الماضية نشاطا كبيرا في سياق تحركات التهدئة من قبل الوسطاء، تركز معظمها على بحث كيفية تجاوز الخلافات القائمة حول العديد من نقاط الخلاف السابقة التي كانت تعيق الاتفاق، حيث تجرى اتصالات عن بعد مع الطرف الإسرائيلي، تبحث نتائج اللقاءات والاتصالات التي أجريت مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

لقاءات موسعة للفصائل

وعلمت “القدس العربي”، أن الجانب المصري، وإلى جانب دعوة حركة حماس وجه دعوات أخرى للجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وأن وفود هذه الفصائل وصلت تباعا إلى القاهرة.

وقد وصل إلى القاهرة وفد قيادي من حماس برئاسة خليل الحية رئيس وفد الحركة المفاوض، ويدور الحديث عن وصول وفد قيادي آخر من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة زياد النخالة وآخر من الجبهتين الشعبية والديمقراطية.

ومن ضمن البرنامج لهذه الزيارات المتزامنة، سيعقد لقاء موسع يضم قادة الفصائل بحضور مسئولين مصريين، في إطار مهمة تضييق نقاط الخلاف مع إسرائيل، تمهيدا لعقد جولة مفاوضات جديدة “غبر مباشرة” بين حماس وإسرائيل.

وإلى جانب هذه اللقاءات، تقوم القاهرة بالتنسيق والاتصال مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، لاطلاعهم على الترتيبات الجديدة، ولا يستبعد أن ترسل القيادة الفلسطينية أحد المسئولين الكبار للقاهرة خلال الفترة القادمة.

إدارة غزة

وحسب المعلومات، فإن البحث يتركز بالأساس على إدارة غزة، وفقا للخطة المصرية التي اقترحت قبل عدة أشهر، وجرى الموافقة عليها فلسطينيا من قبل الرئاسة والتنظيمات، وتشمل تشكيل لجنة إدارية من 15 شخصية فلسطينية مستقلة، تكون برئاسة وزير فلسطيني، وتتبع النظام والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وذلك في ظل عدم الموافقة الفلسطينية على ما جرى طرحه بموافقة الإدارة الأمريكية، على تعيين الاقتصادي الفلسطيني سمير حليلة رئيسا لهذه اللجنة.

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، كشف عن تفاهمات جديدة لإدارة قطاع غزة، من خلال تولى 15 شخصية فلسطينية من “التكنوقراط” إدارة القطاع تحت إشراف السلطة الفلسطينية لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، كما أعلن بأن مصر تعمل بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة على إحياء هدنة مدتها 60 يوما، ضمن جهود جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة.

وحسب مسؤول في أحد الفصائل المشاركة في الاجتماع، فإن هناك “مرونة”، مع الطروحات الرامية لوقف الحرب وإنهاء معاناة السكان في قطاع غزة، مع التمسك بان يكون اليوم الثاني للحرب “فلسطينيا كاملا”، دون أن تعطى أي جهة كانت أو أي شخص الموافقة على إدارة القطاع، بعيدا عن التوافق الوطني الذي جرى التوصل إليه سابقا مع الوسطاء المصريين.

وتحدث عن أفكار جديدة تناقش، من بينها خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعقد صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قبضة المقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أنه في حال جرى الاتفاق على هذا الأمر مقابل أن يكون هناك تعهد واضح وملزم يمنع إسرائيل من العودة للعدوان من جديد، سيسار إلى التوافق على كيفية عقد صفقة التبادل، والثمن الذي تطلبه المقاومة مقابل كل أسير إسرائيلي يجري إطلاق سراحه، وكيفية تنفيذ العملية ومواعيدها.

وعن الشروط الإسرائيلية التي تطلب “تسليم سلاح المقاومة” في غزة، وإبعاد قادتها إلى خارج القطاع، أكد المسؤول الفلسطيني أن هذه الشروط لم ترد في المقترحات التي قدمها الوسطاء من قبل، وأن هناك موافقة على أن توكل مهمة إدارة القطاع بالكامل وبكل النواحي للجنة الإدارية التي يجري العمل على تشكيلها، وأكد في ذات الوقت أن سير الأمور ونجاح الجهود الحالية مرتبط بمدى التعاطي الإسرائيلي مع طرح الوسطاء.

وكانت حركة حماس، قالت إنه ”بدعوة مصرية كريمة، وصل وفدها برئاسة الدكتور خليل الحية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى”. وقال طاهر النونو القيادي في الحركة المتواجد في القاهرة، أن اللقاءات تركز حول “سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها”. وأشاد النونو بالجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا.

تهديد إسرائيلي

وذكرت قناة ” i24news” وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر، فإن إسرائيل تدرس إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء مسؤولين قطريين في إطار جهود استئناف المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، لافتة إىل أن إذا ما توجه الوفد إلى الدوحة، فستتناول المحادثات أيضًا الجهود المبذولة لصياغة اتفاق شامل يُنهي الحرب ويُطلق سراح جميع الإسرائيليين.

وحسب القناة، تُجرى محادثات وصول الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بالتوازي مع محادثات بين كبار مسؤولي حماس ووسطاء مصريين في القاهرة، حيث يريد الأميركيون والقطريون والمصريون معرفة ما إذا كان من الممكن استغلال الوقت المتبقي حتى عملية الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة للتوصل إلى حل دبلوماسي لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب.

وفي هذا السباق، نقلت تقارير عبرية عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله “حسمتُ موقفي برفض الصفقات الجزئية ولن نعود إلى الوراء، وطلبتُ من الجيش تقليص الجدول الزمني لتنفيذ قرار الكابينت”، وكان يقصد خطة تنفيذ هجوم بري جديد على قطاع غزة، يستهدف احتلال مدينة غزة ومناطق الوسط، في إطار الضغط على حركة حماس، لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى، دون أن يكون هناك التزام حقيقي بوقف الحرب.

وجاء ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن موافقة رئيس الأركان إيال زامير، على الفكرة المركزية لخطة عمل الجيش لاحتلال مدينة غزة، وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال، أن زامير أقر خلال مناقشات بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك) وقادة آخرين، الفكرة الرئيسية لخطة عمل الجيش في قطاع غزة.

وحسب المتحدث فقد تم خلال المناقشات عرض عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في منطقة الزيتون، كما جرى عرض وإقرار الفكرة الرئيسية للخطوات القادمة في قطاع غزة، وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، وقد أكد رئيس الأركان خلال النقاشات على أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لتجنيد الاحتياط، مع تنفيذ تجديد وتوفير فترة راحة استعدادًا للمهام القادمة.