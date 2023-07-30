لقاء الأمناء العامّين في «العلمين» المصرية: الجمهور الفلسطيني متشائم والحركة الأسيرة تطالب بتبني تجربتها في الوحدة

غزة ـ «القدس العربي»: على وقع خلافات داخلية حول البرنامج السياسي، ومقاطعة بعض الفصائل، وعدم تفاؤل المواطنين حيال الوصول إلى نتائج عملية تطبق على الأرض، مستندين إلى تجارب سابقة، عقدت في مصر جلسة حوار جديدة للفصائل الفلسطينية، تحت مسمى «اجتماع الأمناء العامين»، استبقت بعقد حركتي فتح وحماس سلسلة لقاءات ثنائية، لم تفضي إلى التوصل لأرضية مشتركة قبل الاجتماع العام.

ثلاثة فصائل تقاطع

ونفذت حركة الجهاد الإسلامي تهديدها، وقاطعت المؤتمر، احتجاجا على استمرار الاعتقالات السياسية. وإلى جانب الجهاد عقدت هذه الفصائل مؤتمرا صحافيا في مدينة غزة، قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خلاله «كان لا بد من أن نضع ملف الاعتقال السياسي على الطاولة ولذلك أخذنا قرارًا بعدم المشاركة في اللقاء».

لكنه في الوقت ذاته أكد أن حركته ستحترم نتائج اللقاء المنعقد في القاهرة «ما لم تمس رؤيتنا الوطنية في الصراع مع العدو»، وطالب بسحب الاعتراف بإسرائيل، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المقاومة في الضفة الغربية.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي للحركة محمد الهندي، قد توقع أن لا يخرج اجتماع الأمناء العامين بأي جديد، وقال «الشعب الفلسطيني لا ينتظر شيئًا من هذا الاجتماع».

جاء ذلك في وقت أظهر فيه استطلاعٌ للرأي أجرته وكالة «صفا» المحلية، تشاؤم الجمهور الفلسطيني حيال نتائج المؤتمر. ومن بين 724 مشاركا في الاستطلاع الإلكتروني على مدار خمسة أيام، رأت غالبية الأصوات بواقع 535 صوتًا، أن فرص نجاح المؤتمر ضعيفة، بواقع 74 % من إجمالي العينة، فيما بلغ إجمالي من صوت مع التوقعات بفرص كبيرة لنجاح الاجتماع 109 أصوات، أي بنسبة مئوية بلغت 15% فقط من إجمالي المستطلعة آراؤهم، وكانت نسبة من رأوا وجود فرصة متوسطة لنجاح المؤتمر 11% فقط من المستطلعة آراؤهم، بواقع 80 صوتًا فقط.

ويستند هؤلاء في آرائهم إلى التجارب السابقة لحوارات الفصائل الفلسطينية، التي عقدت في غزة والضفة وفي مصر وتركيا والجزائر وقطر وعدد من دول العالم، والتي فشلت في تطبيق قرارات خطة المصالحة الشاملة التي وقعت في العاصمة المصرية القاهرة في مايو/ أيار من عام 2011، وكذلك بسبب فشل اجتماعات سابقة عقدها الأمناء العامون للفصائل.

وفي تفاصيل ما جرى قبل عقد الاجتماع، عقدت على مدار ساعات يوم السبت، سلسلة لقاءات واجتماعات ثنائية بين الفصائل الفلسطينية المشاركة، قادتها حركتا فتح وحماس، المختلفتان سياسيا، وبدا أن كل فريق عمل على التوصل إلى صيغة توافق مشترك، تكون قريبة من طرحه السياسي، قبل اللقاء الموسع.

خلافات قبل اللقاء

ووفق المعلومات المتوفرة لـ «القدس العربي»، فإن خلافات في الرأي ظهرت خلال اللقاءات الثنائية بين الفصائل، وتركز أساسها على البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، الذي يعد أساس خطة التوافق الوطني «الاستراتيجية الوطنية الجامعة» التي اختيرت كعنوان لاجتماع الأمناء العامين.

وإلى جانب البرنامج السياسي الذي تريد حركة فتح أن يكون مشتقا من برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما ترفضه بشكل قاطع حركة حماس، ظهر خلاف حول أمور ميدانية ظهرت مؤخرا، أبرزها اتهام فصائل فلسطينية لأجهزة الأمن بشن حملات اعتقال سياسية في الضفة، وكذلك الخلاف حول طبيعة وشكل المقاومة في المرحلة الحالية، التي ستوكل لها مهمة التصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية.

ولذلك يستبعد الكثيرون أن تنجح مستقبلا عملية تطبيق قرارات اجتماع الأمناء العامين هذا، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاصلة، والذي يبدأ بتشكيل حكومة موحدة، وكذلك التوافق على آلية جديدة لتطوير منظمة التحرير، وتشكيل مجلس وطني جديد يضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وعلمت «القدس العربي» أيضا، أن الخلافات التي لا تزال قائمة بين تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقيادة الفلسطينية، حول عمل المنظمة، تحول دون عودة قريبة لهذا التنظيم للمنظمة، بإلغاء قرار تجميد المشاركة في أطر المنظمة، والذي اتخذ في عام 2018.

وكان الرئيس محمود عباس الذي وصل على رأس وفد قيادي رفيع، استقبل ليل السبت، في مقر إقامته في مدينة العلمين الجديدة في مصر، وفد الجبهة الشعبية المشارك في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر.

وأكد عباس خلال اللقاء على ضرورة بذل الجهود كافة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين، وإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مشددا على أن التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والهادفة إلى تصفية المشروع الوطني، تتطلب من الكل الفلسطيني الوحدة خلف منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وحسب البيان الرئاسي فقد أكد وفد الجبهة الشعبية حرصه الكبير على إنجاز الوحدة الوطنية، لما فيه من مصلحة كبرى للشعب وقضيته العادلة.

كذلك عقد وفد حركة فتح، الذي يترأسه محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، عدة لقاءات تحضيرا لاجتماع الأمناء العامّين، حيث عقد لقاءات مع وفدين من الجبهتين الديمقراطية والشعبية، كل على حدة، كما عقد لقاءات مع وفد المبادرة الوطنية، وحزب الشعب، وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير العربية.

وذكرت حركة فتح أنه جرى خلال اللقاءات بحث التحضيرات لعقد اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز اللحمة الوطنية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات اليومية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المدن والقرى والمخيّمات، وما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات بحق مدينة القدس.

كما جرى التأكيد خلال اللقاءات على تمتين وحدة الصف الفلسطيني، في إطار منظّمة التحرير الفلسطينية، الُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أن حركته تمد يدها للحوارات الوطنية البنّاءة لتمتين الجبهة الفلسطينية الداخلية، والتمسك بالحقوق الوطنية كاملة. وأكد على أهمية الاتفاق على رؤية واستراتيجية وطنية جامعة، لحشد كل الطاقات في مواجهة الاحتلال، وانتهاكاته وجرائمه.

وشدد على أن الحركة تعمل على تعزيز المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة، وتوحيد كل القوى والفصائل عليها، ورفض التنسيق الأمني مع الاحتلال، ورفض الاعتقال السياسي. وأكد حرص حماس على إنجاح المصالحة الوطنية، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً، مشيرا إلى أن «كل ما نحتاجه هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه».

من جهته قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إن الاجتماع سيكون أمام امتحان وتحول التحدي إلى فرصة، لمواجهة الاحتلال والعدوان، وتوفير حاضنة سياسية للمقاومة الشعبية المتنامية، وفتح الآفاق نحو إنهاء الانقسام.

مطالبة الجمهور بالوحدة

وقبل الاجتماع، دعت قيادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال المجتمعين إلى تلبية ندائهم الوطني بـ «طي صفحة الانقسام القاتمة»، مؤكدة على أن استعادة الوحدة الوطنية تعتبر «ضرورة وطنية وشرعية ووجودية».

وأشارت إلى أن وثيقة الوفاق الوطني وهي «وثيقة الأسرى» ، تشكل أرضية خصبة للوحدة والعمل الوطني والسياسي المشترك، مؤكدة على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه الوثيقة والعمل على تطويرها بحيث تشمل الكل الفلسطيني في كافة أماكن وجوده ولجوئه وشتاته كـ «مدخل يسهم في وضع أسس الوحدة الوطنية الراسخة والشراكة الحقيقية التي يستعيد بها شعبنا المناضل قراراته وقوته ومناعته الوطنية على طريق الحرية والاستقلال والعودة وتحرير الأسرى».

ودعت المجتمعين للسير على تجرية الأسرى في الوحدة. وجاء في بيانهم «كم فينا نحن الأسرى، من كافة القوى الوطنية والإسلامية المتوحدين في الخندق المتقدم خير مثال، إذ أنه وخلال قرابة العامين نجحنا بتوفيقٍ من الله وبما حبانا به من وعي وإرادة وتصميم باستعادة وحدتنا الوطنية بعد سنين عجاف من الفرقة والاختلاف».

كذلك طالبت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بضرورة إنجاز الوحدة في اجتماع الأمناء العامين، وقالت في بيان أصدرته إن الرد الفلسطيني الأقوى على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وعلى كافة القرى والبلدات والمخيمات في الضفة الفلسطينية، يكون باستعادة الوحدة الوطنية. وطالبت كذلك بوضع القدس على سلم أولويات الاجتماع، ودعت لتكاتف الجهود الفلسطينية، من خلال تشكيل جبهة مقاومة شعبية عريضة في كافة بقاع الوطن بما يشمل الداخل الفلسطيني الذي يعاني من أزمات كبيرة. وحذرت من أن استمرار تصدع الجبهة الداخلية يضعنا في موقف لا نحسد عليه، بحيث لا نستطيع مواجهة كل هذه التحديات في ظل حالة التشرذم القائمة.

كذلك دعت الأطر والهيئات الشبابية والمجتمعية للتوصل إلى خطة وطنية شاملة لمقاومة ومواجهة الاحتلال سياسيًا وميدانيًا وعلى كل المستويات، ترتكز على مفهوم المقاومة الشاملة بكل أشكالها.

وجاء ذلك في وقفة لها نظمت في مدينة غزة، طالبت فيها بـ «التحلل من اتفاقية أوسلو ومخرجاتها ومسار التسوية الذي لم يُضف للقضية سوى التشرذم والضياع ووقف التعاون الأمني».

ودعت إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، كما طالبت بوقف الحملات الإعلامية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمقاومين وأصحاب الرأس في الضفة، وتجريم الملاحقة على خلفيات سياسية.

ورغم تدني مستوى التوقعات من الاجتماع، إلا أن نشطاء على مواقع التواصل تطرقوا إليه من خلال العديد من المنشورات، التي دعت المجتمعين إلى تنحية الخلافات جانبا، في ظل ما تواجهه المناطق الفلسطينية من هجمات إسرائيلية شرسة، تستهدف الكل الفلسطيني. وأكدوا على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية.

ولوحظ أن المشاركات الإلكترونية في الحملة كانت تحت وسمي #خطة وطنية شاملة و#قيادة وطنية جامعة.