لقاء الرئيس الإيراني بالحوثيين يؤكد ضرورة قيام جميع المسلمين بواجب المسؤولية تجاه غزة

صنعاء – «القدس العربي»: التقى الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، رئيس الوفد التفاوضي لحركة “أنصار الله” (الحوثيون)، محمد عبد السلام، الذي يزور طهران للمباركة بفوز بزشكيان بالرئاسة. وقال عبد السلام في “تدوينة”، أمس الثلاثاء: “التقينا مساء أمس بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مباركين له نيله ثقة شعبه بتوليه مقاليد الرئاسة الإيرانية وأبلغناه تحيات ومباركة الرئيس مهدي المشاط”.

وأضاف: “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين اليمن وإيران، وسبل تطويرها بما يخدم الشعبين الشقيقين، وبما يعزز من الأخوة الإسلامية بين شعوب المنطقة، كما كانت فلسطين وغزة حاضرة بصمودها ومظلوميتها، وضرورة قيام جميع المسلمين بواجب المسؤولية تجاه غزة بمساندتها بالوسائل كافة لمواجهة العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيًا وغربيًا”