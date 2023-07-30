لقاء‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ينتهي‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭… ‬وعباس‭ ‬يطالب‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬لاستكمال‭ ‬الحوار‮»‬

غزة‭ ‬ـ‭ ‬القاهرة‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‭:‬‮»‬ لم‭ ‬يخرج‭ ‬اجتماع‭ ‬الأمناء‭ ‬العامّين‭ ‬للفصائل‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العلمين‭ ‬المصرية،‭ ‬بنتائج‭ ‬عملية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الانقسام،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تباين‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬الفصائل،‭ ‬وخاصة‭ ‬حركتي‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭. ‬وقد‭ ‬ظهر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمات‭ ‬المشاركين،‭ ‬وفي‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬الاجتماع،‭ ‬لاستكمال‭ ‬الحوار‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬والملفات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬مناقشتها‭. ‬

ووفق‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوفرة‭ ‬فإن‭ ‬الخلاف‭ ‬الأساسي‭ ‬انصب‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬السياسي‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وخيارات‭ ‬مقاومة‭ ‬الاحتلال،‭ ‬حيث‭ ‬انقسم‭ ‬المشاركون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يؤيد‭ ‬تبني‭ ‬برنامج‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير،‭ ‬وبين‭ ‬من‭ ‬يدعو‭ ‬لبرنامج‭ ‬جديد،‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬تقود‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬كما‭ ‬ظهر‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬خيار‭ ‬المقاومة،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشعبية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬فتح،‭ ‬والمقاومة‭ ‬بكل‭ ‬أشكالها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬لها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬التحضيرات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬الاجتماع‭ ‬لم‭ ‬يتخللها‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬صيغة‭ ‬مشتركة،‭ ‬حتى‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ولذلك‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬فورا‭ ‬لإنجاز‭ ‬مهمتها‭ ‬والعودة‭ ‬بما‭ ‬تصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتفاقات‭ ‬أو‭ ‬توصيات‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬وانتهى‭ ‬عصرا،‭ ‬شكر‭ ‬الرئيس‭ ‬عباس‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وخص‭ ‬منها‭ ‬الجزائر،‭ ‬والسعودية،‭ ‬وقطر،‭ ‬والأردن،‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬دولا‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬وذكر‭ ‬منها‭ ‬تركيا،‭ ‬وروسيا‭ ‬والصين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬يعتبر‭ ‬الاجتماع‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬وهامة‭ ‬لاستكمال‭ ‬الحوار،‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بأن‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أيضا‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬قريب‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مصر‭ “‬لنعلن‭ ‬إلى‭ ‬شعبنا‭ ‬إنهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬واستعادة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭”. ‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬له‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬جديدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬حكومة‭ ‬اليمين‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬أنها‭ ‬ستطرح‭ ‬فكرة‭ ‬إقامة‭ ‬حكومة‭ ‬وحدة‭ ‬وطنية‭. ‬

وقد‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬رغم‭ ‬مقاطعة‭ ‬ثلاثة‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬هي‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬والجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الصاعقة،‭ ‬لاعتراضهم‭ ‬على‭ “‬الاعتقالات‭ ‬السياسية‭” ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬لعناصر‭ ‬من‭ ‬الجهاد‭. ‬

كما‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬يشهد‭ ‬فيه‭ ‬مخيم‭ ‬عين‭ ‬الحلوة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬اشتباكات‭ ‬مسلحة‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬فلسطينية‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬الرئيس‭ ‬عباس،‭ ‬وآخرين‭ ‬موالين‭ ‬لتنظيم‭ ‬إسلامي،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬عباس‭ ‬قد‭ ‬ندد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬بالعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬الارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬وترتيب‭ ‬البيت‭ ‬الوطني،‭ ‬وقال‭ “‬الانقلاب‭ (‬سيطرة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬غزة‭) ‬وما‭ ‬جره‭ ‬علينا‭ ‬من‭ ‬انقسام‭ ‬بغيض‭ ‬نكبة‭ ‬جديدة‭ ‬أصابت‭ ‬شعبنا‭ ‬وقضيتنا‭ ‬ويجب‭ ‬إنهاؤه‭ ‬فوراً‭”.‬

‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬وقال‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المقاومة‭ ‬الشعبية‭ ‬السلمية‭ ‬هي‭ “‬الأسلوب‭ ‬الأمثل‭ ‬لمواصلة‭ ‬نضالنا‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭”. ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬الانتخابات‭ “‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭”‬،‭ ‬وأكد‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬هي‭ ‬الممثل‭ ‬الشرعي‭ ‬والوحيد‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ويجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬وببرنامجها‭ ‬والتزاماتها‭ ‬الدولية‭. ‬

أما‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬فقد‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬خيار‭ ‬المقاومة‭ ‬الشاملة‭ ‬وتعزيز‭ ‬صمود‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ونضاله‭ ‬للتصدي‭ ‬لجرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬والمستوطنين‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إزالة‭ ‬كل‭ ‬العقبات‭ ‬من‭ ‬طريقها‭ ‬وكل‭ ‬الالتزامات‭ ‬التي‭ ‬تتناقض‭ ‬مع‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬الاحتلال‭. ‬وطالب‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬وتطوير‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬وتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬وطني‭ ‬جديد‭ ‬يضم‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الانتخابات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحرة‭. ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬فاعلة‭ ‬تستجيب‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الحالية،‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ” ‬انتهاء‭ ‬مرحلة‭ ‬أوسلو‭”‬،‭ ‬واعتبار‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ “‬مرحلة‭ ‬تحرير‭ ‬وطني‭”‬،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الشراكة‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الخيار‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الانتخابي،‭ ‬وقال‭ “‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬كانت‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬وستظل‭ ‬ركنا‭ ‬فاعلاً‭ ‬وإيجابياً‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬الصف‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وستظل‭ ‬تبادر‭ ‬وتستجيب‭ ‬للمبادرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭”. ‬

والجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لم‭ ‬يكترث‭ ‬لهذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬ولم‭ ‬يعقد‭ ‬عليه‭ ‬آمالا‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬حقبة‭ ‬الانقسام،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬التجارب‭ ‬السابقة‭. ‬