لقاء بايدن وإلغاء التأشيرة ينعشان نتنياهو بالشارع الإسرائيلي

القدس: أظهر استطلاع إسرائيلي تحسن شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار واشنطن إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول.

الاستطلاع أجراه معهد “لازار” للأبحاث (خاص) شمل عينة عشوائية من 505 إسرائيليين، فيما بلغ هامش الخطأ 4.3%، ونشرت نتائجه صحيفة “معاريف” العبرية الجمعة.

وقالت الصحيفة: “بعد الزيارة التاريخية لوزير السياحة حاييم كاتس للمملكة العربية السعودية، وزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة، والإعلان الرسمي الأمريكي عن إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة، فإن الخريطة السياسية تتغير”.

ومع ذلك، فإنه إذا ما جرت انتخابات اليوم فإن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة بسبب تراجع مكانة الأحزاب التي تشكل حكومته حتى وإن كانت شعبية حزبه “الليكود” قد تحسنت قليلا مقارنة مع تراجعه في الأسابيع الماضية، وفق الصحيفة.

وتراجعت شعبية حكومة نتنياهو بشكل ملحوظ بعد طرح حزمة قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل والتي تقول الحكومة إنها توازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، فيما تقول المعارضة إنها “تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن “الليكود” سيتساوى مع حزب “الوحدة الوطنية” المعارضة برئاسة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، بحصول كل منهما على 28 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120 (لو حصلت انتخابات اليوم)، رغم أنه لا مؤشرات على انتخابات قريبة في إسرائيل.

وكانت الاستطلاعات التي نشرتها “معاريف” في الأسابيع الماضية توقعت تقدم “الوحدة الوطنية” على “الليكود” بحصوله على 31 مقعدا مقابل 26، في حال حصلت انتخابات وقتها.

وتراجع حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى أسفل قائمة الأحزاب بحصوله في الاستطلاع على 4 مقاعد فقط مقارنة مع 6 مقاعد حاليا.

كما تتوقع نتائج الاستطلاع تراجع حزب “هناك مستقبل” المعارض برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد إلى 17 مقعدا مقارنة مع 24 حاليا.

وكان “الليكود” حصل على 32 مقعدا في الانتخابات التي جرت في نهاية العام 2022، فيما حصل “الوحدة الوطنية” على 12 مقعدا.

وإن صدقت التوقعات، فإن “الوحدة الوطنية” يتقدم على حساب “الليكود” و”هناك مستقبل”، فيما تحافظ باقي الأحزاب على مكانتها بالكنيست.

ورغم تحسن مكانة “الليكود” ونتنياهو، فإن “معاريف” أشارت إلى أنه لو جرت الانتخابات اليوم، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 54 مقعدا، فيما يحصل معسكر المعارضين على 66 مقعدا.

ويضم معسكر نتنياهو حزبه “الليكود”، بالإضافة إلى أحزاب “شاس” و”يهودوت هتوراه” و”الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية”، وجميعها أحزاب يمينية كانت حصدت في الانتخابات الأخيرة 64 مقعدا من مقاعد الكنيست.

ويلزم الحصول على تأييد 61 عضوا بالكنيست من أجل تشكيل حكومة.

وكان نتنياهو التقى مع الرئيس الأمريكي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، الموافقة على إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وصول وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، ووفد مرافق له، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الرياض بخصوص الزيارة.

(الأناضول)