لقاء برشلونة وفياريال في الدوري يقترب من ميامي بعد موافقة الاتحاد الإسباني

مدريد: قد تعبر كرة القدم الإسبانية أخيرا المحيط الأطلسي بعد أن وافق الاتحاد المحلي للعبة على طلب برشلونة وفياريال بإقامة مباراتهما في دوري الدرجة الأولى والمقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل في ميامي.

وأعطى مجلس إدارة الاتحاد الضوء الأخضر اليوم الاثنين لإقامة مباراة الفريقين في الجولة 17 من الدوري على ملعب هارد روك في ميامي في 20 ديسمبر في أول خطوة نحو إقامة مباراة بالدوري خارج البلاد للمرة الأولى في التاريخ.

ويتجه الاقتراح الآن إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) ثم الاتحاد الدولي (الفيفا)، العقبة الأخيرة في حلم خابيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وقال الاتحاد في بيان إن مجلس إدارته تلقى “في اجتماعه في 11 أغسطس 2025 طلبا من ناديي فياريال وبرشلونة للعب مباراتهما في الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى في الولايات المتحدة.

“… سيقدم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم الطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبدء عملية الحصول على تصريح لاحق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة المباراة على ملعب هارد روك في ميامي في 20 ديسمبر 2025…”

وتسعى رابطة الدوري الإسباني إلى تحقيق رؤيتها العابرة للأطلسي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لتحاكي الاستراتيجية التي يتبعها اتحاد كرة القدم الأمريكية ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لفتح أسواق جديدة.

وجاءت أولى محاولات تيباس في موسم 2018-2019 مع مقترح إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في الولايات المتحدة والذي لم يتحقق.

كما فشلت محاولات إقامة مباراة فياريال وأتليتيكو مدريد في الولايات المتحدة ضمن موسم 2019-2020، إذ انتهى الأمر في المحاكم بعد أن رفض الاتحاد الإسباني للعبة الموافقة على المقترح.

وحكمت المحكمة لصالح الاتحاد الإسباني، الذي كان يرأسه آنذاك لويس روبياليس، الذي أقيل في عام 2023 بعدما قبل لاعبة المنتخب جيني إيرموسو على فمها دون رغبتها احتفالا بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني.

وكانت هناك محاولة أخرى في الموسم الماضي، إذ كادت مباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد أن تقام قبل أن تتراجع رابطة الدوري الإسباني في اللحظة الأخيرة لتنظيم المشروع بشكل أفضل.

(رويترز)